Foltermuseum in Passau: Auch Amnesty will informieren

Passau bekommt ein mittelalterliches Foltermuseum. Exponate wie Daumenschrauben, Kopfpressen, Halsgeigen und ein mit Stacheln besetzter Befragungsstuhl zeigen, was sich Menschen haben einfallen lassen, um die vermeintliche Wahrheit aus jemandem herauszubekommen. Amnesty International (AI) findet die Ausstellung befremdlich, hat aber die Zusage, hier Aufklärungsarbeit betreiben zu dürfen.

Amnesty: "Kommerzialisierung von Folter"

Die Folterinstrumente sind Originale und Nachbildungen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Jetzt sind sie im Kellergewölbe eines mittelalterlichen Hauses am Anger in Passau zu sehen – in Räumen, in denen bislang eine Kneipe untergebracht war. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International findet es schwierig, in privaten Räumen Folterinstrumente auszustellen und damit Geld zu verdienen. Denn anders als in Burgen wie in Burghausen oder auch in der Passauer Veste Oberhaus, gebe es hier keinen historischen Hintergrund, um Folterinstrumente zu zeigen. Die Amnesty-Gruppe Passau will nun einen Platz im Museum bekommen, um über Folter, wie es sie noch heute gibt, zu informieren.