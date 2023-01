Folter und Mittelalter: beliebtestes Museum ist in Rothenburg

Stellt Recht "in voller Breite dar"

Dr. Markus Hirte leitet seit zehn Jahren das Kriminalmuseum. Er ist selbst Jurist und fasziniert von der Rechtsgeschichte des Mittelalters. Warum das Mittelalterliche Kriminalmuseum das beliebteste ist: "Das Erfolgsrezept bei uns ist, dass wir das Recht in seiner vollen Breite darstellen," so Hirte. Es gehe nicht nur darum, wie Mörder oder andere Verbrecher gefangen und bestraft wurden, sondern wie Recht im Mittelalter funktionierte.

40 Prozent Besucher aus dem Ausland

Fast 40 Prozent der knapp 120.000 Museumsgäste im vergangenen Jahr kamen aus dem Ausland. Vor Corona waren es sogar die Hälfte. Viele kommen vor allem wegen des Kriminalmuseums nach Rothenburg, so der Museumsleiter. Die einzelnen Stationen sind daher ins Englische und Japanische übersetzt. Allerdings nicht Wort für Wort, sondern angepasst an Geschichte und Kultur. Beispielsweise können asiatische Besucher wenig mit dem Christentum anfangen, vielen US-Amerikanern ist der Begriff "Kaiser" unbekannt.

Allgemeine Begeisterung für das Mittelalter

Für Gäste aus den Vereinigten Staaten, die 1776 gegründet wurden, ist das "Mittelalterliche Kriminalmuseum" ein besonderer Magnet. US-amerikanische Touristen sorgen Jahr für Jahr für die meisten Übernachtungen im Ort, bestätigt auch Robert Nehr vom Rothenburg Tourismus.

"Wir haben sehr viel 'Heritage Tourism', so nennt sich das. Also Menschen, die wissen, dass sie deutsche Vorfahren haben. Die sehen in Rothenburg ob der Tauber das Idealbild einer mittelalterlichen Deutschen Stadt." Robert Nehr, Tourismus Rothenburg

Natürlich ist die mittelalterliche, romantische Stadt auch ein Anziehungspunkt für weitere Nationen. Vor Corona waren die japanischen Touristen auf Platz zwei bei den Übernachtungen. Danach folgten die Niederländer. Auch wenn aktuell weniger Gäste aus Asien kommen – die Tourismuszahlen sind wieder auf Vor-Corona-Niveau, sagt Nehr.

Echte Stadt – keine Kulisse

Innerhalb der Rothenburger Altstadtmauern leben 2.500 von den insgesamt 11.000 Einwohnern der Stadt. Die Stadt ist keine Kulisse, erklärt Robert Nehr vom Tourismusamt. Kein modernes Gebäude ist hinter der nächsten Straßenecke. Gleichzeitig sind Gastronomie- und Hotelbetriebe, aber auch Geschäfte, häufig noch von alteingesessenen Familien geführt. "Das merkt der Gast", so Nehr und er schätze das. Auch große Veranstaltungen wie die Reichsstadttage, der Meistertrunk oder selbst der international bekannte Reiterlesmarkt an Weihnachten werden hauptsächlich von Rothenburger Vereinen organisiert. Trotzdem spreche man auch in kleinen Betrieben Englisch und auch das Informationsmaterial in der Stadt ist in der Regel mehrsprachig. Robert Nehr denkt, dass das das Geheimnis des touristischen Erfolgs der Stadt ist.