Folklore und Verkehrschaos: Die Regensburger Maidult steht an

Am 13. Mai sticht Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer das erste Fass Festbier an und eröffnet somit das große Volksfest in Regensburg. Auf die Gäste wartet ein "Geisterschloss" und der welthöchste mobile Freifallturm. Andere Fahrgeschäfte mit aufregenden Namen wie "High Explosive" und "XXL Racer" werden Besucher in diesem Jahr durch die Luft wirbeln.

Zugang in diesem Jahr anders

Aufgeregt ist auch die Stimmung unter den Regensburgern. Da ist einerseits die Vorfreude auf die langersehnte Dult, andererseits graut ihnen vor einem möglichen Verkehrschaos, das ganze zwei Wochen andauern könnte. Der Grund dafür: Der wichtigste Zugangsweg über die Oberpfalzbrücke ist in diesem Jahr gesperrt, da die Brücke saniert wird. Das gilt nicht nur für Autos sondern auch für Fußgänger, die in früheren Jahren auf der Nordseite der Donau geparkt haben und dann über die Brücke zum Volksfest spaziert sind.

Geduld auf der Dult

Weil der Dultplatz auf einer Insel im Stadtviertel Stadtamhof gelegen ist, gibt es für die Anreise nur wenige Ausweichmöglichkeiten. Alle Besucher – egal ob im Auto oder zu Fuß – müssen einen längeren Umweg in Kauf nehmen und die Donau an der Schleuse am Protzenweiher überqueren. Weil es sich auf dieser Strecke auch jetzt schon staut, befürchten die Anwohner einen verkehrstechnischen Supergau durch den zusätzlichen Dultverkehr. Wer also in diesem Jahr zur Dult möchte, sollte Geduld mitbringen. Auch die Zufahrtsmöglichkeit für Rettungsdienste stellen Anwohner in Frage.

Die Lösung: Ohne Motor zur Dult

Die Stadt weiß um die Problematik, das gibt der zuständige Rechtsreferent Walter Boehck zu. Nur Lösungen bieten und den Anwohnern ihre Angst nehmen, kann er nicht wirklich. Er bittet darum, zu Fuß zur Dult zu kommen, das Fahrrad oder den Bus zu nehmen. Immerhin: Der kostenlose Dult-Bus fährt in diesem Jahr öfter als in anderen Jahren und soll das Nadelöhr an der Protzenweiherbrücke entlasten. Auch die Stellplätze für Fahrräder werden erweitert. Leuchtschilder am Straßenrand sollen darauf hinweisen, dass es am Dultplatz keine Parkmöglichkeiten gibt. Welche alternativen Parkmöglichkeiten es gibt, lässt die Stadt aber offen.

Neue Preise: Maß Bier für 11,30 Euro

Wenn die Pläne der Stadt aufgehen, könnte es eine sehr nachhaltige Maidult werden. Nicht nur die Anreise würde dann umweltfreundlich auf dem Rad und per Bus erfolgen, auch der Fleisch-Konsum könnte sich drastisch verringern. Zumindest wenn man sich die diesjährigen Hendl-Preise anschaut, die zwischen 11,20 und 11,40 Euro betragen.

Auch vor dem Bier mache die Inflation nicht halt, sagt der zuständige Marktmeister Reinhard Kellner. Wer eine volle Maß möchte, zahlt dafür einen nicht besonders maßvollen Preis von 11,30 Euro. Günstiger geht es dafür an den sogenannten Schnäppchentagen. Jeweils mittwochs, an den Kinder- und Familientagen, kosten die Eintritte zu den Fahrgeschäften weniger. Reduzierte Preise auf Essen und Trinken für Senioren soll es am 16. und 23. Mai geben.