Folk für FOSler: Cousine von Bob Dylan gibt Schülern Workshop

Englischunterricht der etwas anderen Art: Das bietet die Fachoberschule und Berufsoberschule (FOS/BOS) Hof in unregelmäßigen Abständen. Da kann es auch schon einmal passieren, dass die amerikanische Folk-Musikerin Sonia Rutstein – Cousine des seit diesem Jahr 80-jährigen Bob Dylan – einen Songwriting-Workshop leitet.

Die Gitarre ist ihr bester Freund, erzählt die gefragte Folk-Sängerin, die schon über 20 Alben veröffentlicht hat. Mit ihrer Begeisterung für das Lebenselixier Musik will sie die jungen Leute anstecken. "Bei dem Workshop will ich ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Gefühle zu entdecken und in Musik zu übertragen. Musik hat so viele positive Seiten und ist die direkte Kommunikation."

Sonia Rutstein: In der Welt unterwegs, in Hof zu Besuch

Rutstein ist weltweit auf Tourneen unterwegs, gibt auf Festivals Workshops. Dass sie nun einen ganzen Tag an der FOS in Hof mit Fachoberschülern arbeitet, ist einem Zufall zu verdanken. Sie gastierte mehrfach bei dem kleinen Kulturverein "Folkclub Isaar" im Landkreis Hof. Und Elke Rost, die zweite Vorsitzende des Kulturvereins ist im Hauptberuf Englischlehrerin an der FOS. Ihre Idee zu dem Songwriting-Workshop habe Rutstein sofort aufgegriffen. "Dieses Schulprojekt ist das erste in Deutschland", so Rost. Die FOS Hof hat einen Schwerpunkt "Musik" im Fachbereich Sozialwesen.

Insgesamt 20 Hofer Schülerinnen und Schüler sind beim diesjährigen Workshop dabei. Sie freuen sich über die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der mehrfach ausgezeichneten Künstlerin.

Workshop schult auch die Englischkenntnisse der Schüler

In kleinen Gruppen gibt Rutstein Tipps für den Refrain oder die passende Tonart. So inspiriert feilen die Jugendlichen an ihrem ersten eigenen Song. Wie selbstverständlich reden sie dabei den ganzen Tag Englisch. Diese spielerische Vorbereitung auf die Sprachprüfung ist für Lehrerin Kristina Kemnitzer, die den Workshop organisiert hat, nur einer von vielen positiven Nebeneffekten des Musik-Projekttags. "Die Schülerinnen und Schüler könne ihre eigene Kreatitivät fördern und erwerben Kompetenzen, die über den üblichen Unterricht hinausgehen."

Auch Schulleiter Thomas Reitmeier ist begeistert von dem Workshop und freut sich, dass das Kultusministerium solche Projekte auch finanziell unterstützt. Zum Workshop gehört auch eine Gesprächsrunde mit Terry Irons, der Managerin von Sonia Rutstein. Sie informiert die Jugendlichen über die vielen Berufsmöglichkeiten auch hinter der Bühne und zum Beispiel im Bereich der Musiktherapie.

Nach zwei Stunden intensiver Arbeit ist dann Welt-Premiere im Klassenzimmer: Die erste Gruppe präsentiert ihren Song: "Lemon Cake". Ein Lied über den ersten Kuss – im Café, beim Zitronenkuchen.