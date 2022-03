Folie macht's möglich: Erster Spargel aus Mittelfranken

Auf den Spargelfeldern der Familie Tiefel bei Fürth wird seit Freitag jeden Morgen frischer Spargel gestochen. Möglich ist das durch Folien, unter denen das Gemüse geschützt wächst. Über die Bodentemperatur können die Landwirte den Reifeprozess gezielt steuern.

Erster mittelfränkischer Spargel unter Folie

Der Spargel beginnt bei einer Bodentemperatur um zwölf Grad zu wachsen. Liegt die schwarze Folienseite außen, wird die Erde darunter wärmer, liegt die weiße Seite außen, wird es kühler. So kann man auch später in der Saison den Spargelnachwuchswuchs etwas verzögern und die sonst üblichen Erntespitzen Ende April vermeiden. Den heimischen Spargel gibt es in der Regel bis zum Johannistag am 24. Juni, denn eine Bauernregel besagt: "Kirschen rot, Spargel tot." Nach Angaben des Spargel Erzeugerverbands Franken setzen inzwischen die meisten Landwirte auf die Anbaumethode mit Folie.

Folien sind in der Kritik

Ohne Folien wäre die Spargelsaison deutlich kürzer und würde erst Mitte/Ende April beginnen. Nach Angaben des Bayerischen Bauernverbandes werden die Folien auf den Spargelfeldern in der Regel zwischen fünf und zehn Jahre verwendet. Seit einiger Zeit gibt es aber auch biologisch abbaubare Spargelfolien. Diese sogenannten Mulchfolien bestehen aus Maisstärke und verrotten innerhalb weniger Monate im Boden. Ihr Vorteil: Sie müssen nicht vom Acker geräumt werden. Allerdings kosten sie etwa doppelt so viel wie herkömmliche Spargelfolien, machen aber weniger Arbeit. Spargelbauern, die ganz auf die Folie verzichten, sind inzwischen die Ausnahme.

Keine beheizten Spargelfelder in Mittelfranken

Weil der Hunger nach Frühspargel bei uns so groß ist, gibt es bereits Landwirte, die den Boden ihrer Spargelfelder sogar beheizen. In der Regel nutzen sie dabei die Wärme aus ihren Biogasanlagen. Das dort erzeugte warme Wasser fließt durch verlegte Rohre unter den Spargeldämmen durch. Deshalb gibt es seit etwa Anfang März vereinzelt auch schon deutschen Spargel zu kaufen. Dieser ist in der Regel aber ziemlich teuer und kommt vor allem aus Anbaugebieten im Westen Deutschlands, wo das Klima sowieso etwas milder ist als bei uns. Dem Bayerischen Bauernverband sind nach eigenen Angaben ähnliche Anbaumethoden im Freistaat noch nicht bekannt.

Neue Herausforderungen für die Spargelbauern

Durch die Corona–Pandemie war das Warten auf die Erntehelfer aus Osteuropa seit zwei Jahren eine Zitterpartie. Es stellten sich Fragen, wie: "Können sie rechtzeitig kommen? Sind sie coronafrei? Kann ein Massenausbruch auf dem Hof verhindert werden?" Mittlerweile haben die meisten Landwirte dank ausgeklügelter Infektionsschutzkonzepte damit kaum noch Probleme.

Doch nun gibt es eine neue Herausforderung: den Krieg in der Ukraine. Viele Erntehelfer kommen aus Polen und Rumänien. Womöglich werden sie nun in ihren Heimatländern gebraucht, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Auch ukrainische Studenten, die in ihren Semesterferien als Erntehelfer hier im Einsatz waren, könnten fehlen, befürchtet der Bauernverband. Die meisten Erntehelfer werden ab Mitte April benötigt, wenn die Hochsaison bei der Spargelernte beginnt und jeden Morgen gestochen werden muss. Nach Angaben der Erzeugergemeinschaft der fränkischen Spargelbauern werden alleine in Franken rund 1.000 Erntehelfer benötigt. Sie bekommen seit Anfang dieses Jahres einen höheren gesetzlichen Mindestlohn.

Unklare Preisentwicklung

Noch werden sich die gestiegenen Energiekosten, die jetzt auch die Landwirte beuteln, beim Spargelpreis in diesem Jahr nicht bemerkbar machen, vermutet der Bauernverband. Das Argument: Die meiste Vorarbeit beim Spargel sei bereits vor der dramatischen Preissteigerung erledigt worden. Daher würden die Erzeugerkosten kaum steigen, dafür aber die Transportkosten. Daher sei es heuer wahrscheinlich, dass es den günstigsten Spargel direkt in den Hofläden geben wird, so der Bauernverband. Bei Landwirt Tiefel in Fürth kostet der Spargel 14,00 Euro/Kilo. Das sind zwei Euro mehr als im Vorjahr. Er nennt den höheren Mindestlohn und die gestiegenen Energiepreise als Grund.

Bayerische Saisoneröffnung am Montag in München

Offiziell eröffnen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Bayerische Spargelsaison am Montag auf dem Viktualienmarkt in München. Danach folgen alle bayerischen Anbaugebiete. Für eine Ertragsprognose ist es jetzt noch zu früh. Was aber schon deutlich wird: Der Spargel bräuchte dringend Regen.