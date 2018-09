Folgen des heißen Sommers: Baierbrunn hat ein Müllproblem

Nach einem schönen warmen Wochenende sehen die Uferstreifen südlich des Kraftwerks bei Baierbrunn aus wie eine Müllkippe. Da türmen sich leere Bierflaschen, Dosen, zurückgelassene Schlauchboote und Holzkohlereste zu beachtlichen bergen von Unrat auf.

"Die werfen einfach alles, was sie nicht mehr brauchen mitten ins Landschaftsschutzgebiet", sagt Kraftwerksmeister Josef Wallner. Er arbeitet hier schon seit 40 Jahren, aber sowas hat er bisher noch nicht erlebt. "Wir können diese Müllberge nicht mehr einsammeln, weil es einfach zu viel wird. Heuer war es besonders schlimm."

1.200 Personen in fünf Stunden

Im Auftrag der Gemeinde zählten Anwohner an einem Augusttag innerhalb von fünf Stunden 400 Boote mit 1.200 Personen. Oft sind es keine Naturliebhaber, sondern Spaß-orientierte Schlauchbootgruppen, die da von Wolfratshausen her die Isar herunterschippern und den Fluss zur Partyzone machen.

Bei Baierbrunn müssen sie aus dem Wasser, um die Wehranlage zu umgehen. Es geht mehrere hundert Meter über Land bis das Boot wieder zu Wasser gelassen werden kann. Dabei wird alles einfach liegengelassen, was seinen Zweck erfüllt hat: kleine Beiboote aus Gummi, in denen der Alkoholvorrat transportiert wurde, Fleischreste und natürlich jede Menge Dosen.

Arbeit bleibt an der Gemeinde hängen

Wegräumen muss das alles die Gemeinde, weil im Kraftwerk das Personal dafür fehlt. Dadurch entstehen erhebliche Kosten. "Ein halber Tag Arbeitseinsatz für drei Mitarbeiter, dazu das Räumgerät und schließlich die Entsorgung von mehreren Kubikmetern Müll. Da kommen jedes Mal mehrere Tausend Euro zusammen", erklärt der Baierbrunner Bürgermeister Wolfgang Jirschik.

Das würde die Gemeinde auf Dauer personell und finanziell überfordern. Also muss eine andere Lösung her. Bisher teilt sich die Gemeinde die Kosten mit dem Energieunternehmen Uniper, das die Isar-Kraftwerke von EON übernommen hat. Uniper-Sprecher Theodoros Reumschüssel appelliert an die Bootstouristen, sich verantwortungsvoll zu verhalten.

Uniper-Sprecher: "Bin entsetzt"

"Was ich in die Natur bringe, nehme ich nachher auch wieder mit. So einfach wäre die Sache. Der Rücktransport ist schließlich auch nicht aufwendiger als das Herbringen", sagt Reumschüssel und ergänzt: "Ich bin entsetzt, wie rücksichtslos sich da mittlerweile manche ganz offen verhalten."

In den nächsten Wochen wird das Müllproblem nachlassen. Die Saison ist fast vorbei. Aber für 2019 müssen sich der Kraftwerksbetreiber und die Gemeinde etwas einfallen lassen. Es gibt Überlegungen, an der Ausstiegsstelle vor der Wehranlage große Müllcontainer aufzustellen - mitten im Landschaftsschutzgebiet. Das verursacht weitere Kosten und sieht nicht schön aus. Aber sonst würden die Isarauen in diesem Bereich auch im nächsten Sommer wieder zur Müllkippe werden.