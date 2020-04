Folgen der Krise: Landluft-Qualität an der Stadt-Autobahn

Ob in Schweinfurt, Augsburg, Nürnberg oder München: Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen lässt sich ein Rückgang der Stickstoffdioxid-Immissionen beobachten. Das hat das Landesamt für Umwelt auf BR-Anfrage mitgeteilt. Ein hervorstechendes Datum ist der 22. März, der erste Sonntag, an dem die Ausgangsbeschränkungen in Kraft waren. An diesem Tag hatte die Luft in Städten an sonst viel befahrenen Straßen zum Teil Landluft-Qualität.

Landesamt für Umwelt ist vorsichtig mit Interpretation der Messwerte.

An der Messstelle an der Landshuter Allee in München, an der gewöhnlich die höchsten Stickstoffdioxid-Werte in ganz Deutschland gemessen werden, wurde die Durchschnittsmarke 10 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft den ganzen Tag über kaum überschritten - ein ähnlich niedriger Wert am selben Tag wie auch auf dem Land in Andechs südwestlich von München.

Dies sei bemerkenswert, heißt es beim Landesamt für Umwelt, wobei man sich dort ansonsten mit einer Interpretation der Messwerte zurückhält: Um einen klaren Effekt der eingeschränkten Wirtschaft auf die Luftqualität belegen zu können, brauche es noch mehr Daten.

Eine entscheidende Rolle spielt das Verkehrsaufkommen, aber auch das Wetter. Viel Wind bedeutet beispielsweise meistens, dass die Stickstoffdioxid-Verschmutzung abnimmt. Das Wetter war in den letzten Wochen zeitweise von starkem Wind geprägt.

Verkehr auf bayerischen Autobahnen deutlich zurückgegangen

Das Verkehrsaufkommen ist seit Beginn der Corona-Beschränkungen gesunken. Laut bayerischem Verkehrsministerium beim Pkw-Verkehr auf Autobahnen um durchschnittlich 55 Prozent, beim Lkw-Verkehr um rund 25 Prozent. Beim grenzüberschreitenden Pkw-Verkehr waren im Mittel sogar 75 Prozent weniger Autos und 40 Prozent weniger Laster unterwegs.

Auch weiterhin NO2-Grenzwertüberschreitungen

Das Landesamt für Umwelt weist darauf hin, dass es mit der sauberen Luft bald wieder vorbei sein könnte: "Fest steht lediglich, dass dieser Effekt nicht nachhaltig sein wird, soweit nach der Krise der Verkehr nach den alten Konzepten rollen und die Wirtschaft unverändert anlaufen soll", sagte eine Sprecherin dem BR. Und außerdem wurden beim Stickstoffdioxid zuletzt auch Ausreißer nach oben gemessen. Am Gründonnerstag überschritt die NO2-Konzentration an der Landshuter Allee in München den gesetzlich festgelegten Grenzwert zeitweise um das Vierfache. Wie in Vor-Corona-Zeiten.