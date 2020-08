Folgen der Klimakrise: In Nordschwaben wird wieder Wein angebaut

Seit vier Jahren wird am Hang unter Schloss Leitheim wieder Wein angebaut. Damit nimmt die Messerschmitt Stiftung, die das Gebäude samt Gelände vor einigen Jahren gekauft hat, eine jahrhundertealte Tradition wieder auf.

Schon im Mittelalter wurde hier Wein angebaut. Damals reichte der Weinberg bis an die Donau. Vergangenes Jahr wurden die Trauben nach drei Jahren Wachstumsphase erstmals gelesen. Jetzt kann der erste Wein verkostet werden, ein Weißburgunder.

Sehr gute Qualität, sagt der Winzer

Die Qualität ist laut dem fränkischen Winzer Armin Düll sehr gut. Er hat die Trauben vergangenen Herbst geholt und den Wein hergestellt. Möglich ist der Weinanbau in Schwaben, weil durch den Klimawandel die Temperaturen steigen.

Während das in anderen Weinbaugebieten, etwa in Franken oder auch Italien, wegen der Trockenheit und zu starker Temperaturen zu Problemen führt, werden manche Lagen, etwa auch in Nordschwaben, geeigneter für den Weinanbau.

Allerdings darf der Leitheimer Wein nicht verkauft werden: Wer Wein anbauen und verkaufen darf, das ist gesetzlich geregelt. Die 700 Flaschen werden deshalb nur im Schlosshotel ausgeschenkt und verschenkt.