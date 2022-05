Folge des Starkregens: Vollsperrung für die B173 bei Hof

Als Folge des Starkregens im vergangenen Juli muss ab dem 9. Mai 2022 ein Teilstück der B173 bei Hof für Reparaturarbeiten mehrere Tage lang komplett gesperrt werden. Wie ein Sprecher des Bauamts Bayreuth dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, sei eine Brücke nahe Köditz über dem Göstrabach durch das Hochwasser beschädigt worden. Regionale Medien hatten darüber berichtet.

Abschnitt der B173 soll am 13. Mai wieder befahrbar sein

Die "dringend nötigen" Instandsetzungsarbeiten sollen voraussichtlich am 13. Mai abgeschlossen sein. Dann kann der Bereich der Bundesstraße nordwestlich von Hof auch wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Länge des gesperrten Streckenabschnitts konnte der Sprecher keine Angaben machen. Über eine Umleitung will das Bauamt in den kommenden Tagen informieren.