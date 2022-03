Folge des Saharastaubs: Stau an der Waschanlage

Saharastaub hat in den letzten Tagen den Himmel in Bayern in ein unwirkliches gelbes Licht getaucht, als hätte die Welt einen eingebauten Sepia-Filter. Auf unzähligen Fotos in den sozialen Netzwerken begeisterte das Phänomen. Doch direkt danach zeigten sich auch die negativen Folgen. Denn der Staub in der Luft sank auch zu Boden – und damit auf jedes Auto, dass im Freien geparkt war. Leichter Regen sorgte dann vielerorts noch zusätzlich dafür, dass die Schicht am Auto haften blieb.

Viele Autobesitzer wollen den Schmutz schnell loswerden

Pech für die Autobesitzer – aber Glück für die Betreiber von Waschanlagen. Nicht nur bei der Glanzarena in Kempten bilden sich in diesen Tagen lange Schlangen. "Als Fahrschulwagen kann ich nicht die ganze Zeit dreckig rumfahren", meint etwa ein Autobesitzer in Kempten. Ein anderer ergänzt: "So wie es zuhause aussieht, muss auch das Auto aussehen!" Eine Frau hat sich mit ihrem frühen Besuch bei der Waschanlage auch gegen ihren Mann durchgesetzt: "Mein Mann meinte, warte noch bis morgen. Und ich dachte: Nein, definitiv nicht! Ich steige so nicht mehr ein!"

822 Autos statt 300 vor der Waschanlage

Über 15 Autos stehen in Kempten am Mittwoch um kurz vor sechs Uhr abends in der Schlange. Für jeden Autofahrer bedeutet das etwa 15 Minuten Wartezeit. Kassiererin Juliana ist auf Rekordumsatzjagd. Normalerweise kommen an einem schönen Tag etwa 300 Autos zu der Kemptener Waschanlage – an diesem Mittwoch waren es 822.

Autos werden von außen und innen geputzt

Das bedeutet auch Stress für die beiden Männer, die die Autos vor der Waschanlage mit einem Hochdruckreiniger vom ersten Staub befreien. Knapp 100 Autos schaffen sie pro Stunde. "Krasser Tag, aber auch gut. So viele Autos haben wir noch nie gehabt und das macht richtig Spaß", meint einer von ihnen. Nach der Wachstraße nutzen viele gleich noch die Möglichkeit, um ihr Auto von innen zu putzen. Mit der Fußmattenreinigungsmaschine wird dann auch der letzte Saharastaub, den die Schuhe ins Auto getragen haben, entfernt.

Tipps vom Profi für die richtige Reinigung

Das Auto innen selbst zu putzen, ist kein Problem, meint Johannes Danner, der bei der Kemptener Firma Präg für die Waschstraße zuständig ist. Außen sollten aber die Profis ran. "Wichtig ist erstmal, dass der Staub und der Sand vom Auto runtergewaschen werden, ohne mechanische Einwirkung. Wenn ich da mit einem Schwamm drüber gehen würde, würde ich Kratzer in den Lack machen", erklärt Danner. Und denjenigen, die den Weg zur Waschanlage noch vor sich haben, rät er zu den Randzeiten. Gleich in der Früh oder am Abend seien die Wartezeiten am kürzesten – und manche Waschanlagen bieten dann auch vergünstigte Preise an.