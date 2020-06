"Fokussiert": DB-Museum zeigt historische Lokomotiven

Das DB-Museum in Nürnberg zeigt ab Donnerstag in einer neuen Sonderausstellung historische Lokomotiven aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung trägt den Titel "Fokussiert! 100 Jahre Deutsche Reichsbahn". Sie erinnert an die Gründung der Deutschen Reichsbahn im April 1920.

Zwölf historische Loks in Sonderausstellung

Die neue Sonderausstellung sei perfekt für die Corona-Zeit, freut sich Museumsdirektor Oliver Götze. Sie findet nämlich zum großen Teil auf dem weitläufigen Freigelände des Museums direkt neben den Bahngleisen statt. Zu sehen sind insgesamt zwölf Dampf-, Diesel- und E-Loks. Unter anderem wird die Lokomotive E75 aus den 1920er-Jahren zum ersten Mal wieder ausgestellt. Sie war 2005 bei einem Lokschuppen-Brand im Nürnberger Stadtteil Gostenhof schwer beschädigt worden. In den vergangenen 14 Jahren wurde sie aufwendig restauriert.

Neue Blickwinkel für Hobby-Fotografen

Der Ausstellungstitel "Fokussiert" ist auch ein Verweis auf die Eisenbahn-Fotografie. Sie entstand ebenfalls vor rund 100 Jahren und findet auch heute noch viele Liebhaber. Auf dem Museums-Freigelände sind während der Sonderausstellung vier begehbare Holztürme aufgebaut. Sie sollen Hobby-Fotografen ganz neue Blickwinkel auf die Lokomotiven ermöglichen. Wer will, kann seine Fotos noch in der Ausstellung hochladen und auf einer Videoleinwand den anderen Besuchern zeigen. Die Sonderausstellung "Fokussiert! 100 Jahre Deutsche Reichsbahn" ist im DB Museum in Nürnberg bis Ende Oktober zu sehen.