Föst fordert von Bayern-FDP Erneuerung - Ärger wegen Frauen

FDP-Landeschef Daniel Föst hat die bayerischen Liberalen zu Reformen aufgerufen. Der Wiedereinzug in den Landtag sei zwar ein Erfolg, das Ergebnis von 5,1 Prozent aber zu wenig. "Unser Wert ist mindestens doppelt so hoch", sagte er auf dem Landesparteitag in Amberg in der Oberpfalz.

In den nächsten Monaten müsse die Partei vier große Reformprojekte abarbeiten, so Föst: Zum einen müsse die Partei weiter wachsen, insbesondere im ländlichen Raum. Zum anderen müssten inhaltliche Flanken geschlossen werden, insbesondere auf den Feldern Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit sowie Sozialpolitik. Auch müsse die FDP in den Kommunen stärker werden, ihre Verankerung dort ausbauen.

Antrag abgelehnt: Frauenanteil nicht dringlich

Ein Problem sei auch der zu niedrige Frauenanteil bei den bayerischen Liberalen. Die FDP-Landtagsfraktion besteht aus zehn Männern und nur einer Frau. In einem Dringlichkeitsantrag ging es um die Förderung von weiblichen Mitgliedern. Der geringe Anteil sei kein Problem der Frauen, sondern ein Problem der FDP, heißt es in dem Antrag, der unter anderem von der einzigen Frau in der Fraktion, Julika Sandt, und dem Fraktionschef Martin Hagen eingebracht wurde.

Konkret wird vorgeschlagen, die ersten beiden Plätze von Bezirkslisten in Zukunft paritätisch zu besetzen. Die Delegierten verneinten in einer Abstimmung die Dringlichkeit. Das Thema findet auf dem Parteitag damit nicht statt, es soll später behandelt werden. Sandt bedauerte, dass „"das Thema wieder auf die lange Bank geschoben werde".

Hagen kritisiert Koalitionsvertrag

Auch FDP-Fraktionschef Martin Hagen betonte, die FDP habe mehr als fünf Prozent verdient. "Für die Zukunft dürfen Zittersiege nicht mehr unser Anspruch sein", sagte er.

Zugleich attackierte er die neue schwarz-orange Staatsregierung. Deren Koalitionsvertrag sei eine Ansammlung "von unverbindlichen Absichtserklärungen". Und wo es ausnahmsweise konkret werde, "wird es vor allem teuer". Keines der Wahlgeschenke von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sei zurückgenommen worden, aber es kämen noch ein paar Wahlgeschenke der Freien Wähler obendrauf.

Angriff auf Aiwanger

"Diese Regierung steht für ein 'Weiter so'", beklagte Hagen. Eine solche Politik "hätte die CSU auch alleine hingekriegt". FW-Chef Aiwanger, der im Wahlkampf den Ministerpräsidenten noch als größenwahnsinnig kritisiert habe, degradiere seine Partei "jetzt zum Anhängsel der CSU". Für die CSU seien die Freien Wähler der perfekte Koalitionspartner - sie könne weitermachen wie bisher. "Neben Hubert Aiwanger wirkt selbst die CSU modern."