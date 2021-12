Förster Wohlleben: Werden die Hälfte der Waldfläche verlieren

"Wir werden in den nächsten zehn Jahren die Hälfte der Waldflächen verlieren", prognostiziert der Buchautor Peter Wohlleben beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Eine Ursache dafür sieht er in Fehlern der deutschen Forstwirtschaft

Der Wald überlebt - wenn man ihn lässt

Peter Wohlleben gelang mit seinem Buch "Das geheime Leben der Bäume" 2015 ein echter Bestseller. Spätestens seitdem ist er Deutschlands wohl bekanntester Förster und polarisiert immer wieder mit seinen Aussagen.

Denn Wohlleben setzt sich international für die Rückkehr der Urwälder ein. In seinem aktuellen Buch "Der lange Atem der Bäume" zeigt er, dass Bäume echte Überlebenskünstler sind und dem Klimawandel trotzen können - wenn wir sie lassen.

Kritik an der deutschen Forstwirtschaft

Entsprechend hart fällt seine Kritik an der aktuellen deutschen Forstwirtschaft aus. Vor allem die großen Fichtenplantagen waren laut Wohlleben schon immer ein Fehler in Deutschland. Denn sie passen - abgesehen von einigen Lagen im Hochgebirge - nicht in unsere Klimazone. Borkenkäferbefall und Waldsterben in großem Stil sind die Folge.

Der Klimawandel beschleunigt die Entwicklung zusätzlich. "Man weiß, dass solche Plantagenwälder im Vergleich zu alten Laubwäldern im Sommer im Durchschnitt bis zu acht Grad wärmer sind", sagte Wohlleben: "Der Klimawandel findet durch Forstwirtschaft im Wald schon längst statt." Dabei hätte ein gesunder Wald die Fähigkeit, sich neuen klimatischen Bedingungen anzupassen. Zwar hat sich die Politik vorgenommen, Laubwälder zu erhalten, aber Wohlleben stellt fest: "Davon haben wir nur noch im Promillebereich."

Der Wald als Wirtschaftsressource

Ein Einwand kam in der Sendung von Stammgast und Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Die Bundesregierung wolle vermehrt klimaneutral bauen. Für die entsprechenden Holzbauten brauche es aber den Rohstoff in großer Menge. "Brauche ich dafür nicht den Plantagenwald?", fragte sie Peter Wohlleben.

"Nein, das ist ein Irrtum", antwortete er: "Die Plantagenholzwirtschaft hat gar keine Antwort auf Holzlieferung." Er plädierte dafür, den Wald so zu nutzen, dass er seine natürliche Widerstandskraft behält. Das bedeutet laut Wohlleben, Holz nicht als reines Endprodukt zu sehen und ganze Wälder auf einen Schlag abzuholzen, wie es laut seiner Aussage noch immer in Deutschland geschieht. Stattdessen müsse man auf resistente Laubbaumarten wie die Buche setzen. Außerdem sprach er sich gegen Windkraftanlagen in Waldgebieten aus.

Wohlleben fordert dritten Nationalpark in Bayern

Auch in Bayern werde aber an Plantagenforst mit großen Maschinen festgehalten, kritisierte Peter Wohlleben. Ein "Juwel", nämlich der alte Laubbaumbestand im Steigerwald, bleibe dagegen ungeschützt. "Den hätte man längst zum dritten Nationalpark machen müssen, auch aus internationaler Sicht", meinte Wohlleben.

Besonders das Verhalten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stört ihn. "Söder lässt sich ja gerne beim Bäume-Umarmen fotografieren. Ich wünschte, er würde mal den neuen Nationalpark einweihen", so Wohlleben.

FDP-Politiker Köhler: "Müssen im Klimaschutz schnell voran kommen"

Der FDP-Klimaexperte Lukas Köhler betonte in der Sendung, dass die neue Bundesregierung den Schutz der Wälder voran treiben möchte. "Wir müssen im Klimaschutz schnell voran kommen", sagte er. Man müsse jetzt für "ein hohes Maß an Geschwindigkeit sorgen", damit es bald Veränderung gebe, so der bayerische FDP-Generalsekretär.

Den Schlüssel dazu sieht er allerdings nicht nur in Deutschland. "Wir stehen vor der Frage, wie wir die Länder des globalen Südens mit CO2-neutraler Energie versorgen", sagte er: "Deswegen finde ich die Frage, ob Atomkraft in Frankreich die große Rolle spielt oder bei uns die Mischung aus Erneuerbaren plus Gas gar nicht so wichtig." Der Klimawandel müsse als globales Problem auch global gelöst werden.