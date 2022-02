Förmitztalsperre: Geflügelpest im Landkreis Hof festgestellt

Am Förmitzspeicher bei Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof sind in der vergangenen Woche vier tote Wildgänse gefunden worden. Eine vom Veterinäramt veranlasste Untersuchung ergab einen positiven Befund auf die Geflügelpest, teilt das Landratsamt Hof mit.

Seit Oktober: 800 Geflügelpest-Fälle, 14 davon in Bayern

Demnach sei der Subtyp "H5N1" bestätigt worden, der seit Oktober 2021 vermehrt zu Vogelgrippe-Ausbrüchen bei Wildvögeln und Geflügelbeständen geführt habe. In den vergangenen vier Monaten wurden dem Friedrich-Löffler-Institut mehr als 800 Geflügelpestbefälle in ganz Deutschland gemeldet, darunter 14 in Bayern. Das Friedrich-Löffler-Institut und das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sehen insbesondere die Bereiche an Gewässern, an denen Wildvögel leben, als besonders gefährdet an.

Vogelgrippe-Schutzmaßnahmen im Landkreis Hof

Im Landkreis und der Stadt Hof gilt seit Anfang Dezember eine Allgemeinverfügung zum Schutz vor Geflügelpest. Zu den Maßnahmen zählen ein Fütterungsverbot für bestimmte Wildvögel, die vorgeschriebene Desinfektion von Ställen, Fahrzeugen und Gerätschaften bei Ein- oder Ausstallungen sowie weitere Bestimmungen. Das Landratsamt Hof weist darauf hin, dass eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen in Deutschland bislang nicht bekannt sei.