Förderzentren in Passau werden für 70 Millionen Euro saniert

Riesige Investition in die Caritas-Förderzentren der Stadt Passau: Die Schulen für geistig und körperlich behinderte Kinder sowie die heilpädagogischen Tagesstätten sollen für 70 Millionen Euro saniert und neu gebaut werden. Am Montag findet um 12.30 Uhr der Spatenstich statt.

Sternstunden, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, beteiligt sich mit einer Spende von 1,5 Millionen Euro. Das Bistum Passau steuert zehn Millionen Euro bei.

Sanierung ist unumgänglich

Für die Passauer Caritas ist es die größte Investition in ihrer Geschichte, heißt es von Seiten des Caritas-Verbands. Sanierung und Erweiterung seien aber unumgänglich. Denn die Förderzentren Don Bosco und St. Severin, die vor 50 Jahren gebaut wurden, seien an jeder Ecke in die Jahre gekommen.

Vergrößern muss sich die Schule, weil laut Caritas die Schülerzahl in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist: auf mittlerweile 350 Kinder und Jugendliche. Der Einzugsbereich ist laut Caritas groß. Die Kinder kämen nicht nur aus Passau, sondern auch aus dem Rottal, dem südlichen Bayerischen Wald und aus Österreich.

Bauzeit dauert wohl sieben Jahre

Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb. Aus diesem Grund werden für den Bau sieben Jahre veranschlagt. Im Dezember 2030 soll alles fertig sein.