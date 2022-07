Förderverein rettet Naturbad Postbauer-Heng

Ein Naturbad mitten im Ortskern. Das Naturbad in der oberpfälzischen Marktgemeinde Postbauer-Heng ist ein Idyll mit einem großen Schwimmteich, einem Wasserspielplatz und schattigen Liegewiesen. Badeaufsicht Jutta Otto zieht ihre Runden um den Schwimmerbereich. Ohne sie wäre das Bad jetzt geschlossen.

Förderverein organisiert Ausbildung von Rettungsschwimmern

2017 hatte der Bundesgerichtshof eine Gemeinde in Rheinlad-Pfalz für den Badeunfall einer Zwölfjährigen haftbar gemacht. Seitdem herrscht bei vielen Gemeinden große Unsicherheit, was die Badeaufsicht bei Naturschwimmbädern betrifft. Aufsicht durch geschultes Personal ist schwer zu finden. Deshalb haben es in Postbauer-Heng engagierte Bürgerinnen und Bürger selbst in die Hand genommen. Sie gründeten vor drei Jahren einen Förderverein. Innerhalb weniger Tage kamen hunderte Engagierte zusammen. Der Förderverein sammelte Spenden und organisierte die Ausbildung von neuen Rettungsschwimmern.

Badeaufsicht im Nebenjob

Auch Jutta Otto meldete sich zum Training und absolvierte die Ausbildung zur Rettungsschwimmerin. Am Vormittag arbeitet sie als Küchenhilfe im Kindergarten neben dem Naturbad. Ab 13 Uhr tritt sie dann ihren zweiten Job als Badeaufsicht an, immer von Montag bis Freitag. Bezahlt wird Jutta Otto von der Marktgemeinde. Am Wochenende übernehmen Ehrenamtliche von der Wasserwacht ihren Job.

Zaun rund um das Naturbad als Auflage

Das Naturbad hat zudem einen Zaun bekommen. Das ist ebenfalls Vorschrift. Am Vormittag und am Abend ist das Bad jetzt abgesperrt. Für den Bürgermeister der Marktgemeinde, Horst Kratzer, ist das ein guter Kompromiss. Die Marktgemeinde hat sich für einen 1,20 Meter hohen Zaun entschieden, der sich gut in die Landschaft mit den vielen Büschen und Sträuchern integriert. Mit einem abschließbaren Gelände und einer Badeaufsicht sind für den Bürgermeister alle Auflagen erfüllt und das Naturbad bleibt geöffnet.

Gemeinde Langenzenn muss Naturbad schließen

Anderen Gemeinden ist so eine engagierte Lösung nicht gelungen. In Langenzenn im Fürther Land zum Beispiel bleibt das Naturbad nach wie vor geschlossen, weil die Gemeinde keine Lösung für die Badeaufsicht gefunden hat.