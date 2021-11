Förderunterricht mit Pferden gegen Lese-Rechtschreibstörung

Der Kleinbus von Deutschlehrerin Ellen Meier fährt auf ihren Hof. Fünf Schülerinnen aus der fünften bis siebten Kasse steigen aus und werden direkt von den vier Hunden ihrer Lehrerin begrüßt. Die Mädchen kommen regelmäßig auf den Hof: alle zwei Wochen zum Legasthenie-Förderunterricht mit Pferden.

Inspiration aus Österreich

Ellen Meier bietet den Förderunterricht seit drei Jahren an. Durch Corona war er natürlich eingeschränkt. "P.F.E.R.D.L" heißt das Projekt der Realschule Pfarrkirchen, das steht für: "Projekt für freudiges und entspanntes Reiten zum Durchstarten beim Lernen." Darauf gekommen ist die Deutschlehrerin bei einem Reitturnier in Salzburg, bei dem sie Flyer mit der Aufschrift "Legasthenie am Pferd" gesehen hat. Sie erinnert sich: "Da habe ich gedacht, das ist was ganz Interessantes für mich als Reiterin, weil ich da Hobby und Beruf kombinieren kann."

Schreibübungen auf dem Pferd

Als erstes putzen die Schülerinnen die Pferde und führen sie dann zum Aufwärmen in Achtern um Hindernisse herum. Dann zieht Sechstklässlerin Maja ihren Reithelm an und die anderen führen sie auf Schimmelstute Chelsea auf den Platz. Lehrerin Ellen Meier stellt dort Bildchen am Zaun auf. Maja wird an ihnen vorbeigeführt und soll sie sich merken. Am Fokus scheitere es bei den Kindern oft, meint die Lehrerin.

Zum Legasthenie-Förderunterricht auf dem Pferderücken gehören auch Rechtschreib- und Grammatikübungen wie "Ist das ein Subjekt, Prädikat oder Objekt?". Das Schreiben während des Reitens ist für Maja und die andere eine besondere Herausforderung: "Weil es so schwankt."

Pferde-Therapie ist nicht offiziell anerkannt

Ellen Meiers Pferde-Förderunterricht ist in Deutschland nicht als Legasthenie-Therapie anerkannt. Sie hat ihre Ausbildung zur tiergestützten Pädagogik in Österreich gemacht. Die Vorsitzende des bayerischen Landesverbands für Legasthenie und Dyskalkulie (LVL), Tanja Scherle, kann sich aber durchaus vorstellen, dass die beruhigende Wirkung der Pferde den Kindern helfen kann. Sie weist jedoch darauf hin, dass das wissenschaftlich bestätigt werden müsste. Der LVL empfiehlt generell nur wissenschaftlich geprüfte Therapien.

Legasthenie ist vor allem für Kinder belastend

Gerade für Kinder ist eine Lernbeeinträchtigung oft sehr belastend. Der bayerische Landesverband für Legasthenie schreibt auf seiner Website: "Das Gefühl des Misserfolges und Versagensängste können emotionalen Stress, Aggressionen, Unlust, Schulangst oder psychosomatische Beschwerden (zum Beispiel Bauchweh oder Übelkeit) nach sich ziehen." Auch verringerte Lernmotivation und Selbstwertgefühl werden als mögliche Folgeerscheinungen genannt. Therapien sollten direkt an den Schwierigkeiten ansetzen und die Kinder oder Jugendlichen emotional stabilisieren, heißt es auf der Website.

Pferde helfen den Schulkindern beim Entspannen

Eine emotionale Stabilisierung sieht Ellen Meier auch bei ihren Schülerinnen und Schülern durch die Pferde: "Das schönste ist, wenn die Kinder am Pferd oben die ersten Vertrauensübungen machen. Das beginnt immer damit, das Pferd an den Ohren zu kraulen, oder sich nach hinten auf den Rücken zu legen. Dann sieht man, wie die Spannung von den Kindern abfällt." Auch sonst beobachtet sie viele positive Auswirkungen: "Die Kinder werden deutlich selbstbewusster, übernehmen bereitwillig Verantwortung, sind rücksichtsvoller und lernen sehr gut, im Team zu arbeiten."

Förderunterricht kann helfen, aber nicht "heilen"

Trotzdem kann der Pferde-Förderunterricht Legasthenie ihrer Meinung nach nicht heilen: "Das ist, wie wenn jemand eine Sehschwäche hat: Man kann mit Brille oder Lasern helfen. Also man findet einen Weg, mit dieser Einschränkung zurechtzukommen. Und genauso, glaube ich, ist es bei Legasthenie: Man muss einfach wissen, ich habe diesen kleinen Makel, aber ich weiß genau, wie ich das Beste daraus mache. Die Kinder können genauso Aufsätze schreiben, die werden genauso gut in Deutsch werden. Aber sie müssen deutlich mehr dafür tun, wie jemand, dem das Sprachgefühl in die Wiege gelegt wurde."