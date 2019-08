Förderung für Computerspielbranche gestrichen?

Computer- und Videospiele sind immer noch mit negativen Klischees behaftet: Sie würden süchtig und einsam machen, zudem seien sie nur etwas für Jugendliche. Dabei ist Gaming längst ein Massenphänomen geworden: 43 Prozent aller Deutschen spielen Computerspiele, auf dem Handy, dem Tablet, der Spielekonsole oder dem PC.

Und Spiele sind längst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Der Umsatz der Games-Branche in Deutschland betrug 2018 4,34 Milliarden Euro - in der Musikindustrie wurden hingegen lediglich 1,58 Milliarden Euro umgesetzt.

50 Millionen Förderung tauchen im Haushalt nicht mehr auf

So gut die Spielebranche dasteht, ist die Stimmung doch eher mittelprächtig: Im Frühjahr hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) viel Applaus dafür geerntet, dass er bei der Verleihung des deutschen Computerspielpreises verkündete, der Bund wolle die Spielentwickler mit 50 Millionen Euro im Jahr fördern. Für das Jahr 2019 gibt es diese Förderung auch, doch im Haushalt für 2020 sind dafür keine Mittel mehr vorgesehen.

Sparzwang wegen der Maut-Pleite?

Offenbar muss das Bundesverkehrsministerium sparen - Grund dafür könnte die gefloppte Maut sein. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Maut-Pleite und der Streichung der Games-Förderung gibt, dazu gab es aus dem Ministerium keine Antwort. Lediglich der schriftliche Hinweis:

"Derzeit befindet sich der Haushaltsplan 2020 noch im parlamentarischen Verfahren. Dieses bleibt abzuwarten." Bundesverkehrsministerium

Kritik von CSU-Kolleginnen Bär und Gerlach

Scheuers Parteikollegin und Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, spart nicht mit Kritik: Es sei essenziell, dass die Fördergelder für das Jahr 2020 gesichert werden, lässt sie schriftlich mitteilen. Bär fordert, dass die Games-Förderung nachträglich im parlamentarischen Verfahren festgeschrieben werden soll.

Auch die Bayerische Digitalministerin, Judith Gerlach, betont die große Bedeutung der Spielebranche als Wirtschaftsfaktor. "Mit Blick auf den internationalen Wettbewerb und die sinkenden Marktanteile in Deutschland ist der Bund in der Pflicht, seine Versprechen zu halten", teilt sie anlässlich des Starts der Spiele-Messe Gamescom in Köln mit.

Koalitionsversprechen: Games-Standort wettbewerbsfähiger machen

Die finanziellen Unterstützung der Games-Branche ist eines der Koalitionsversprechen der Bundesregierung. CDU, CSU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag auf einen Games-Fonds geeinigt. Ziel der Förderung ist es demnach, den Entwicklerstandort in Deutschland zu stärken und international wettbewerbsfähiger zu machen.

Deutsche Spielebranche fürchtet Imageschaden

Selbst wenn die Förderung verspätet doch noch kommt: Der Imageschaden ist da, finden viele Spieleentwickler. Derzeit ist es schwierig für deutsche Spielestudios, sich im weltweiten Wettbewerb zu behaupten - in Ländern wie Kanada, Frankreich oder Großbritannien ist die Games-Entwicklung wegen Steuerhilfen oder Lohnzuschüssen bis zu 30 Prozent günstiger als hierzulande.