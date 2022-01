Förderung: 10,5 Millionen Euro für Kabinenbahnen am Ochsenkopf

Der Freistaat Bayern unterstützt die Modernisierung der Seilbahnen am Ochsenkopf mit gut 10,5 Millionen Euro, also 30 Prozent der Gesamtkosten. Den Förderbescheid über diese Summe übergab Wirtschafts- und Tourismusminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag an der Gipfelstation der Ochsenkopf-Seilbahnen.

Modernisierung der Seilbahn kostet rund 35 Millionen Euro

Der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler) hat den Bescheid zusammen mit Bürgermeistern aus der Region in Empfang genommen. Insgesamt kostet die Modernisierung der Seilbahnen 35 Millionen Euro.

"Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle in Oberfranken, der regionale Wertschöpfungsketten erhält, Arbeitsplätze sichert und Steuereinnahmen sowie die Finanzkraft der Gemeinden stärkt." Hubert Aiwanger (FW), Wirtschaftsminister.

Sessellift wird zu barrierefreier Kabinenbahn

Die Fördergelder finanzieren den Austausch der Sessellifte durch Kabinenbahnen mit ebenerdigem Zu- und Ausstieg. Dies trage zur Barrierefreiheit bei. Damit könnten auch Menschen mit Behinderungen, Senioren und Familien mit Kindern leichter auf den Ochsenkopf kommen. Es gehe auch um den Sommertourismus.

Kabinenbahn: 1.000 Personen pro Stunde mehr als bisher auf Gipfel

Mit der touristischen Stärkung der Ochsenkopf-Region in Oberfranken „betreiben wir auch eine aktive Besucherstromlenkung und entlasten die touristischen Hotspots in ganz Bayern“, so Minister Aiwanger. Mit Kabinenbahnen können stündlich 2.640 statt bisher 1.640 Personen auf den Ochsenkopf befördert werden. Zudem werden Betriebsgebäude und Pistenanbindungen erneuert.