Förderstopp bei Gigabitausbau: Oberpfälzer Kommunen besorgt

Nach dem Ende des Förderstopps für den Gigabitausbau in ländlichen Regionen fürchten einige Gemeinden im Landkreis Regensburg, dass bereits geplante Projekte nicht mehr umgesetzt werden können.

Der Regensburger Bundestagsabgeordnete Peter Aumer (CSU) fordert daher vom Bund, dass bereits zugesagte Förderungen weiter Bestand haben müssten. "Für viele Kommunen ist ein Glasfaserausbau ohne die Unterstützung des Bundes schier unmöglich. Sie brauchen schnellstmöglich Klarheit wie es weitergeht."

Ausbau ohne Förderung schwer finanzierbar

Als Beispiele nennt Aumer die Orte Barbing und Beratzhausen. In Beratzhausen sollen bis 2025 fast 2.000 Haushalte schnelles Internet erhalten. "Wenn es so kommt, dass die Bundesförderung wegfällt, wirft uns das erheblich zurück," wird Bürgermeister Matthias Beer (CSU) in der Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten zitiert. Ein Glasfaserausbau ohne Bundesförderung sei für die Kommune nicht finanzierbar, so Beer.

Ähnlich sieht es auch sein Bürgermeister-Kollege Johann Thiel (CSU) aus Barbing. In zwei Ortsteilen sollen mit Hilfe der Fördergelder rund 600 Haushalte ans schnelle Internet angebunden werden. Den Förderbescheid in Höhe von 2,2 Millionen Euro hat die Gemeinde vor eineinhalb Jahren erhalten. "Jetzt wissen wir nicht wie es weitergeht und müssen erst einmal abwarten. Wenn die Bundesförderung wegfallen sollte, ist das für uns ein riesen Problem", teilt Barbings Bürgermeister Thiel mit. Trotz Zuschüssen vom Freistaat befürchtet man in Barbing, für den Großteil des Ausbaus selbst aufkommen zu müssen.

Auswirkungen des Förderstopps - unklar

Auch für die Laber-Naab-Infrastruktur GmbH, die die Ausbauvorhaben der Kommunen im Landkreis koordiniert, sei unklar, ob und welche Auswirkungen der Förderstopp in den nächsten Jahren habe. Bisher seien Fördermittel in Höhe von 110 Millionen Euro fest eingeplant. In einem Brief an den zuständigen Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing (FDP), fordert Bundestagsabgeordneter Peter Aumer, schnell für Klarheit zu sorgen.

"Bei den Vorhaben, bei denen wie in Barbing bereits Förderbescheide vergeben wurden, müssen das zugesagte Geld auf jeden Fall erhalten," schreibt Peter Aumer. "Wenn der Bund sich jetzt von der Gigabitförderung verabschiedet, rückt ein flächendeckender Glasfaserausbau in Deutschland in weite Ferne. Das würde bedeuten, dass wir unsere ländlichen Regionen von der Zukunft abschneiden."

Deshalb gibt es den Förderstopp

Der Förderstopp liegt darin begründet, dass die zur Verfügung gestellte Summe von drei Milliarden Euro für dieses Jahr aufgebraucht sei, wie Bundesverkehrsminister Wissing bereits am Mittwoch bestätigte. Allerdings solle 2023 das sogenannte "Graue Flecken"-Programm fortgesetzt werden, da es besonders erfolgreich sei. Ausbauziele seien nicht gefährdet, so Wissing.

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) forderte eine bessere Priorisierung, welche Gemeinden Zuschüsse benötigen und welche nicht.