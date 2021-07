Förderpreis für nachhaltiges Fahrradprojekt in Würzburg

"Innovative Verkehrserziehung in der Schule" – so nennt sich das nachhaltige Fahrradprojekt der Franz-Oberthür-Schule in Würzburg. Dafür gab es jetzt den mit 2.000 Euro dotierten Förderpreis der Landesverkehrswacht Bayern und der TÜV SÜD-Stiftung. Das Projekt zeigt auf, wie Integration funktionieren und motivieren kann. Bei dem Fahrradprojekt setzen Schülerinnen und Schüler aus den Berufsintegrationsklassen unter fachkundiger Betreuung der Lehrkräfte alte und kaputte Fahrräder wieder instand. Gleichzeitig lernen Sie im Deutschunterricht die Verkehrsregeln.

Reparierte Drahtesel zur Belohnung

In den Berufsintegrationsklassen werden berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge sowie europäische und andere Migranten mit Defiziten in der deutschen Sprache unterrichtet. Zum Abschluss des Schuljahres absolvieren alle Jugendlichen auf dem Verkehrsübungsplatz unter Anleitung durch die Verkehrserzieher der Polizei die Radfahrprüfung. Die instandgesetzten Fahrräder dürfen sie behalten.