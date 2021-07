Fördermittel für Günzburger Kita – Staatsanwaltschaft ermittelt

Sie will Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern: Die Kindertagesstätte „Kids and Company“ in Günzburg ist von 6 bis 22 Uhr geöffnet, täglich außer an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen. Deswegen gilt sie als wichtiges Projekt im Landkreis Günzburg, der sich als Familien- und Kinderregion profilieren will. Schon Anfang des Jahres aber hatte der Trägerverein der Kindertagesstätte einräumen müssen, zu viele Fördergelder kassiert zu haben. Den Betrag hat die Einrichtung bereits zurückgezahlt. Jetzt hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen bestätigt, dass gegen Verantwortliche des Trägervereins der Kindertagesstätte ermittelt werde. Das hatte zunächst die Günzburger Zeitung berichtet.

Bayerisches Sozialministerium: Es geht um Betrug

Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft nicht nennen – aus ermittlungstaktischen Gründen. Wie das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales jedoch in einer Antwort auf die Anfrage des oberbayerischen Landtagsabgeordneten Johannes Becher (GRÜNE) schreibt, handle es sich dabei um eine Ermittlung wegen Betrugs. Das Landratsamt Günzburg habe den Vorfall der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt. Das Schreiben des Ministeriums liegt dem BR vor.

Vorsitzende des Trägervereins in der Kritik

Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks sagte die Vorsitzende des Trägervereins, CSU-Bezirksrätin Stephanie Denzler, dass sie bisher keine Kenntnis über Ermittlungen habe. Denzler war in die Kritik geraten, nachdem im Frühjahr bekannt geworden war, dass die Kindertagesstätte seit den Jahren 2013/14 zu viele Fördergelder bekommen hatte. Denzler hatte dies als Fehler eingeräumt. Eltern hatten durchschnittlich zwei Stunden weniger Betreuungszeit in Anspruch genommen als über eine Pauschale abgerechnet worden war. Die Kommunen hatten dadurch zu viele Fördermittel an die Einrichtung gezahlt.