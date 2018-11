Fördermittel für einzigartige Akademie in Maria Bildhausen

Den Worten von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker zufolge sei die geplante Akademie in der Klosteranlage Maria Bildhausen bei Münnerstadt ein wichtiger Schritt für Bayerns Zukunft. Mit der Schaffung dieser Einrichtung werde ein zentrales Thema des demografischen Wandels aufgegriffen: Die Alterung unserer Gesellschaft.

Neue Akademie als Reaktion auf demografischen Wandel

Der Bedarf an Fachkräften im Sozialbereich aber auch an Ehrenamtlichen werde in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Die Bayerische Staatsregierung sei sich dieser Herausforderung bewusst und unterstütze das Akademie-Konzept deshalb mit Freude. Für die Einrichtung sollen derzeit leerstehende Gebäude der Klosteranlage Maria Bildhausen genutzt werden. Hier sollen unter anderem Fortbildungskurse für Ehrenamtliche und Lehrer – etwa im Bereich Inklusion – sowie für den beruflichen Wiedereinstieg in Sozialberufe angeboten werden.