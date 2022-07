Fördermillionen sollen bayerisches Handwerk stärken

Für den Wirtschaftsminister war an diesem Dienstagvormittag "Tag des Handwerks im bayerischen Kabinett": Angesichts des "berechtigten Wunsches" der Handwerkskammern, die beruflichen Bildungszentren des Handwerks zu stärken, habe sich der Ministerrat zu diesem Ziel bekannt, sagte Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in München. Der Freistaat werde ab 2024 über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 57 Millionen Euro für den Bau neuer Bildungszentren zur Verfügung stellen. Auf diese Weise könnten zusätzliche 86 Millionen Euro Bundesförderung abgerufen werden.

Profitieren sollen davon laut Aiwanger vor allem die Standorte Weilheim, Traunstein, Landshut und Bamberg, wo die staatlichen Zuschüsse nötig seien, "damit wir die Handwerksausbildung auf einem hohen Qualitätsniveau halten können". Zudem seien größere Projekte in Memmingen, Würzburg und München mit der dortigen Kfz-Innung geplant. "Das Geld wird gezielt an Standorte gesteuert, wo wir innovativer werden wollen, wo wir Bausubstanz verbessern wollen, wo wir die Digitalisierung nach vorne bringen wollen, um die starke Stellung des bayerischen Handwerks zu festigen", erläuterte er.

Mehr Geld für überbetrieblichen Lehrlingsunterricht

Darüber hinaus will Bayern dem Minister zufolge gut zwei Millionen Euro mehr im Jahr für den berufspraktischen Unterricht in den überbetrieblichen Bildungszentren aufbringen. Nur ein Teil der Handwerksbetriebe bilde selber aus, sei aber auf gut ausgebildete Kräfte angewiesen. "Deshalb gibt's hier die Einrichtung, dass die Handwerkskammern überbetrieblich Lehrlinge ausbilden, die dann allen Betrieben am Ende zugutekommen." Auch diese "überbetriebliche Lehrlingsunterweisung" werde staatlich unterstützt.

"Tag des Handwerks" an Schulen

Wichtig ist es nach Meinung Aiwangers, das Handwerk aus einer "Randrolle" herauszuholen: "Wir wollen in der Bildung deutlich mehr das Handwerk zu Wort kommen lassen." Auf diese Weise könnten auch Kindern aus Akademikerfamilien mehr mit dem Handwerk in Kontakt kommen. Vom neuen Schuljahr an soll es laut Kabinettsbeschluss daher einen verpflichtenden "Tag des Handwerks" an allgemeinbildenden weiterführenden Schulen im Freistaat geben.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) kündigte an, dieser Tag werde von den Schulen in enger Absprache mit den Handwerksverbänden flexibel gestaltet. Ziel sei, dass Schülerinnen und Schüler handwerkliche Berufe "vor Ort kennenlernen", aber auch Handwerker in den Schulen berichten und werben können. Laut Staatskanzlei sollen dabei insbesondere auch die Vorzüge der dualen Ausbildung und die daran anschließenden Entwicklungsmöglichkeiten dargestellt werden.

Herrmann: Fachkräftemangel bekämpfen

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) betonte, die Leistungsfähigkeit des Handwerks spiele eine außerordentliche Rolle für die Zukunft der bayerischen Wirtschaft. "Handwerkliche Berufe haben überragende Bedeutung für Wertschöpfungsketten und die Sicherung der Arbeitsplätze insbesondere in den ländlichen Räumen." Zentrale Herausforderungen seien einerseits die Bekämpfung des Fachkräftemangels und andererseits die Sicherung der Innovation im Bereich der Handwerksberufe, auch bei der beruflichen Bildung.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) twitterte dazu: "Bayern steht zum Handwerk und den Familienbetrieben. Wir zeigen unsere Wertschätzung und rücken die attraktiven Berufe noch mehr in den Mittelpunkt." Die berufliche Bildung werde dadurch weiter gestärkt.