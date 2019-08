Fördergelder sollen das Wirtshaussterben stoppen

Früher war sie der Mittelpunkt im Ort, in dem man sich am Stammtisch oder Sonntagmittags zum Essen getroffen hat: die Dorfwirtschaft. Doch das hat sich gewandelt. Laut Deutschem Hotel- und Gaststättenverband gibt es allein in 500 bayerischen Gemeinden keine Wirtshäuser mehr. Das Wirtschaftsministerium fördert daher Investitionen, um dem Wirtshaussterben entgegenzuwirken. Die Wirtsfamilie Enzensberger aus Halblech im Ostallgäu nimmt die Förderung in Anspruch.

"Wir wollen den Charakter einer alten Gastwirtschaft beibehalten"

Einmal alles auf Anfang: So klingt es, wenn man ihre Pläne für den "Alten Wirt" hört: Der Boden soll raus, die Tische und Stühle ersetzt und die Vorhänge erneuert werden. Im großen Festsaal im ersten Stock soll außerdem ein neuer Fluchtweg entstehen. Die Wirtschaft soll ein neues Antlitz bekommen, fasst Christoph Enzensberger zusammen: "Wir wollen den Charakter einer alten Gastwirtschaft beibehalten, aber es soll halt auf dem neuesten oder modernsten Stand sein."

"Es war halt nie das Geld da"

Enzensberger ist seit Januar der Wirt in Halblech und betreibt das Gasthaus zusammen mit seiner Frau Anja. Der "Alte Wirt" ist aber bereits seit vier Generationen in Familienbesitz. Christoph Enzensberger ist nicht der erste in seiner Familie, der gerne renovieren würde. "Es war halt nie das Geld da. Und jetzt mit der Förderung ziehen wir das durch", sagt er.

Auch Küchen-Ausstattung wird gefördert

Christoph Enzensberger hat sich für das Gaststättenmodernisierungsprogramm des Bayerischen Wirtschaftsministeriums beworben. Mit seinen Plänen passe er genau in das Konzept des Programms, sagt Jochen Deiring, Schwaben-Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands: "Es geht um eine Modernisierung des gastronomischen Bereichs. Hier werden umfassende Maßnahmen gefördert, etwa die Ausstattung im Gastraum oder in der Küche."

40 Prozent der Kosten werden gefördert

Die Enzensbergers bekommen von ihren Renovierungskosten nun 40 Prozent vom Freistaat erstattet, weil sie weniger als 500.000 Euro Jahresnettoumsatz haben. Liegt der Umsatz einer Gaststätte darüber, steuert das Ministerium noch 30 Prozent der Kosten bei. Bereits zum zweiten Mal schüttet der Freistaat Fördergelder aus, um Wirtshäuser auf dem Land zu retten. Der Andrang der Interessenten ist groß, das merkte auch Anja Enzensberger, als sie das Online-Formular für die Bewerbung ausfüllte – und gerade noch zum Zug kam.

"Als ich den Antrag abgeschickt habe stand da, dass noch zwei Plätze frei waren und das innerhalb einer dreiviertel Stunde. Ich war die Vorvorletzte würde ich sagen. Ich hatte total schwitzige Hände. Das war wie in einer Schulaufgabe. Das war total krass." Anja Enzenberger, Wirtin des "Alten Wirts" in Halblech

Viele Gäste bleiben weg

Der Hotel- und Gaststättenverband hat festgestellt, dass es in immer weniger Gemeinden ein Wirtshaus gibt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es fehlen Fachkräfte, weil immer weniger Menschen im Gastgewerbe arbeiten wollen. Ein Grund für das Wirtshaussterben seien aber auch wegbleibende Gäste, sagt Jochen Deiring vom Hotel- und Gaststättenverband. Es gebe ein geändertes Verbraucherverhalten: "Früher sind die Leute zum Mittagessen in die Gastronomie gegangen. Heute, wo es schnell gehen muss, gehen sie zur Bäckerei oder zur Metzgerei oder zur Tankstelle und nehmen da ein schnelles Mittagessen."

Gastwirte beklagen Besteuerung

Jochen Deiring und die Enzensbergers sehen auch bei der Besteuerung ein Problem. Ein Metzger zahlt bei Leberkäs zum Beispiel einen Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Ein Gastwirt muss aber 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Diese Summe können sich die Gastwirte entweder bei ihren Kunden wiederholen – oder sie haben ein Problem.

"Du kaufst für sieben Prozent ein und musst es für 19 Prozent versteuern. Und die Differenz fehlt einfach am Ende des Monats." Anja Enzenberger, Wirtin des "Alten Wirts" in Halblech

Bei Familie Enzensberger läuft das Geschäft zwar noch vergleichsweise gut. Die geplante Renovierung könnten sie sich ohne das Förderprogramm aber nicht leisten. Doch nur damit könnten sie ihrer Meinung nach sicherstellen, dass das auch in Zukunft so bleibt.