Fördergelder für grüne Wasserstofftechnik und für Mobilfunkmast

Der Freistaat Bayern schüttet sein Füllhorn über Oberfranken aus: Für die Entwicklungsagentur "Fichtelgebirge" im Landkreis Wunsiedel gibt es vom Wirtschaftsministerium mehr als eine Million Euro. Die Entwicklungsagentur soll für 450.000 Euro ein Konzept erarbeiten, wie die Transformation der energieintensiven keramischen Industrie mithilfe von grünem Wasserstoff gelingen kann. Weitere 600.000 Euro bekommt die Entwicklungsagentur für ihr Regionalmanagement in Sachen "Leerstände". Und für 550.000 Euro konnte in Fassmannsreuth im Landkreis Hof der erste Mobilfunkmast aufgestellt werden, der aus dem bayerischen Sonderförderprogramm finanziert wurde. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) überreichte am Montag die Förderbescheide.

Grüner Wasserstoff für keramische Industrie

Zum einen gehen knapp 450.000 Euro an ein Projekt in Selb im Landkreis Wunsiedel, das Konzepte erarbeiten soll, wie die Transformation zur Nutzung erneuerbarer Energie in der energieintensiven ortsansässigen Keramikindustrie gelingen kann. Die Gesamtkosten dieses Projekts werden mit 561.000 Euro angegeben. In Kooperation mit Hochschulen sowie Herstellern von Keramiköfen und den Unternehmen im Landkreis soll dabei insbesondere geprüft werden, inwieweit sich lokal produzierter grüner Wasserstoff ökologisch und ökonomisch sinnvoll nutzen lassen könnte. Unter grünem Wasserstoff versteht man Wasserstoff, der ausschließlich unter Einsatz erneuerbarer Energieträger gewonnen wurde.

Fichtelgebirge eine Wasserstoffregion

In Wunsiedel entsteht derzeit Bayerns bisher größte Anlage zur Erzeugung solchen grünen Wasserstoffes. Wirtschaftsminister Aiwanger: "Der Landkreis Wunsiedel setzt genau die richtigen Prioritäten. Angesichts der aktuellen Energiekrise brauchen wir solche Konzepte besser früher als später. Gerade Wasserstoff wird in Zukunft bayernweit eine zentrale Rolle spielen." Der Wirtschaftsminister nannte das Fichtelgebirge eine Wasserstoffregion, hier sei die Förderung bestens angelegt. "Gemeinsam werden wir die Transformation hier im Landkreis meistern."

Mit Regionalmanagement gegen Leerstände

Zum anderen nahm die Entwicklungsagentur Fichtelgebirge einen weiteren Förderbescheid über knapp 600.000 Euro für die nächsten drei Jahre für ihr Regionalmanagement entgegen. Es umfasst drei Säulen: Ein Leerstandsmanagement, ein Forum zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft und die erfolgreiche Imagekampagne "Freiraum für Macher", die unter anderem einen Imagefilm über die Region produzierte und Werbung für das Fichtelgebirge macht.

Mobilfunkmast für Fassmannsreuth

Geldsegen auch im Landkreis Hof für die Errichtung eines Funkmasten: Er ist 50 Meter hoch, hat 550.000 Euro gekostet und ist in Fassmannsreuth bei Rehau aufgestellt worden. Es ist der erste Mobilfunkmast, der aus dem bayerischen Sonderförderprogramm finanziert wurde. "Damit werde künftig einer der größten weißen Flecken in der oberfränkischen Versorgung mit Mobilfunk abgedeckt", erklärte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) am Montag in Fassmannsreuth. Es werde allerdings aus technischen Gründen noch einige Wochen dauern, bis der Mast ans Netz gehen kann.

Funkmasten wichtig für digitale Zukunft des ländlichen Raums

Das Wirtschaftsministerium hatte bereits Ende 2018 als erstes Bundesland ein eigenes Mobilfunk-Förderprogramm aufgelegt und fördert den kommunalen Bau von Funkmasten. Bislang wurden laut Ministerium knapp 90 Anträge genehmigt. Es soll Kommunen unterstützen, wenn die Netzbetreiber, die eigentlich für die Mobilfunkversorgung zuständig sind, keine Masten bauen wollen. Doch es sei gerade auch in abgelegenen Gegenden wie in Fassmannsreuth wichtig, dass zum Beispiel Waldarbeiter oder Wanderer nicht nur im Notfall ein stabiles Netz nutzen können, betonte Wirtschaftsminister Aiwanger. "Der neue Funkmast in Faßmannsreuth ist ein sichtbares Zeichen für die digitale Zukunft im ländlichen Raum. "Eine gute Mobilfunkversorgung ist heute wesentlicher Teil der Infrastruktur", betonte Landrat Oliver Bär (CSU).

Die Hälfte der Gemeinden mit Mobilfunklöchern

Bis Ende Juni 2022 sind noch Förderanträge möglich, so Aiwanger. Insgesamt stehen rund 130 Millionen Euro zur Verfügung. Knapp die Hälfte der über 2.000 bayerischen Gemeinden habe stellenweise fehlende Mobilfunkabdeckung gemeldet. 640 Gemeinden haben nach Informationen des Wirtschaftsministerium ursprünglich Interesse am Förderprogramm gemeldet. Bei fast 500 davon übernehmen nun doch die Netzbetreiber selbst den Bau der Masten.

Corona hat den Bau von Funkmasten verzögert

Dass rund drei Jahre nach Start des Förderprogramms in Fassmannsreuth der erste Mast in Betrieb gehen kann, liege an der oft langwierigen Suche für einen geeigneten Standort. Außerdem sei es durch die Corona-Pandemie zu Verzögerungen gekommen. Die Mitarbeitenden das bayerischen Mobilfunkzentrums, das bei der Regierung der Oberpfalz in Regensburg angesiedelt ist, hätten fast ein Jahr lang nicht die Anträge für die Mobilfunkmasten, sondern für die Corona-Hilfen bearbeiten müssen, so Aiwanger.

Der Wirtschaftsminister betonte , dass die Staatsregierung im Lauf des Sommers die Netzstärke entlang der ICE-Strecken und Autobahnen überprüfen werde. An den Autobahnen hätten die Netzbetreiber eigentlich schon seit längerem alle Lücken schließen müssen, meint Aiwanger.