Förderbescheid für nachhaltiges Mountainbiken

Umweltminister Marcel Huber überreicht heute in Bad Hindelang einen Förderbescheid an den Deutschen Alpenverein (DAV). Bis zu 250.000 Euro stehen zur Verfügung. Mit dem Geld möchte der DAV in den nächsten Jahren Modelle für einen verträglichen Mountainbike-Sport in Tourismusregionen erarbeiten.

Haftung: Was passiert, wenn ein Radler stürzt?

Hanspeter Mair, Geschäftsbereichsleiter Alpine Raumordnung beim DAV, sagte dem BR, man plane zunächst eine große Bestandsaufnahme. Zum Beispiel müssten belastbare Fakten gesammelt werden, wie etwa Wanderwege durch die Benutzung durch Mountainbiker beschädigt werden. Wichtig sei auch das Thema Haftung, wenn zum Beispiel ein Radler über eine Wurzel in einem privaten Waldstück stürzt. Am Anfang des Projekts steht also eine Reihe von Runden Tischen mit Mountainbikern, Forst- und Bauernvertretern, Grundeigentümern und Kommunen.

Modellkonzept als Musterbeispiel

Am Ende sollen aber ganz konkrete Maßnahmen dabei herauskommen, zum Beispiel ein für den bayerischen Alpenraum einheitliches Beschilderungssystem. Vor allem über Landkreisgrenzen hinweg sei dies im Moment noch ein Problem, sagte Mair. Auch eine Ausweitung eines solchen Systems zum Beispiel ins österreichische Vorarlberg sei denkbar. Das Modellkonzept am Ende des Projekts soll dann als Musterbeispiel dienen, "damit andere Regionen das Rad nicht neu erfinden müssen", so Mair.