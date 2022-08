Förder-Chaos am Bau: Frust bei Energieberatern

Der Austausch von alten Heizungen und Fenstern und die Dämmung von Gebäuden sind wichtige Schritte in Richtung Energiewende. Doch der Bund hat heuer zum dritten Mal die Förderbedingungen und -sätze für energetisches Bauen und Sanieren geändert. Selbst für Energieberater ist es schwer, den Durchblick zu behalten.

Laut Bund sollen Gebäude bis 2050 klimaneutral sein. In Bayern betrifft das mehr als 60 Prozent der bestehenden Häuser, die dafür saniert werden müssen. Doch mittlerweile blickt in dem Förderlabyrinth fast niemand mehr durch. Selbst Fachleute wie der Nürnberger Energieberater Hannes Lang tun sich schwer.

Weniger Zuschüsse für energiesparende Maßnahmen

Immer neue Änderungen der "Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG) bringen die notwendige Sanierungswelle nicht unbedingt voran, findet Hannes Lang.

Die Zuschüsse werden immer mehr gekürzt und gleichzeitig steigen die Rohstoff- und Beschaffungspreise. Die Folge ist eine allgemeine Verwirrung. Denn sie verlangt den Handwerkern wie auch den Energieberatern noch mehr Bürokratie ab, da diese ständig Angebote und Sanierungspläne ändern und den aktuellen Gegebenheiten anpassen müssen.

Sanierungspläne mit heißer Nadel gestrickt

Stichtag der jüngsten Änderung der Bundesförderung für effiziente Gebäude war der 15. August. Nur knapp einen Monat hatten, Eigentümer, Handwerk und Energieberater Zeit, um Maßnahmen zu besprechen, Angebote zu erstellen und den Antrag abzugeben, damit Eigentümer noch die alten – höheren – Fördersätze mitnehmen können. Circa 50 Prozent mehr Anträge hatte der Nürnberger Energieberater Hannes Lang bis zum 15. August zu bearbeiten. Ob die Maßnahmen dann tatsächlich genehmigt und in der Folge auch von den Immobilienbesitzern umgesetzt werden, bezweifelt er.

Handwerk durch Förderpolitik noch mehr unter Druck

Kritik an dem Holterdiepolter zu den Förderungen kommt auch aus dem Handwerk. Betriebe, wie die Spenglerei von Gerhard Höfler aus Fürth, wurden von Nachfragen überrollt. Viele Eigentümer wollten schnell noch ein Angebot für eine oder mehrere Sanierungsmaßnahmen vor dem Stichtag haben. Denn vielleicht kommen in ein paar Monaten noch weitere Kürzungen der Zuschüsse. Angesichts des Fachkräftemangels war das für Gerhard Höfler erst einmal unbezahlte Mehrarbeit neben dem Tagesgeschäft.

Das größere Problem sei laut Höfler, dass der Staat mit derart kurzfristigen Änderungen das Planen von Maßnahmen und Budget schier unmöglich macht. Auch die Qualität am Bau könnte darunter leiden. Denn es kommen immer öfter, wegen der von der Förderrichtlinie geforderten Zeitfenstern, auch Handwerker zum Zuge, die dafür gar nicht qualifiziert sind.

Förderpolitik überfordert Eigentümer

Vorlaufzeiten, eine bessere Kommunikation und Darstellung der Kürzungen hätten sich auch die Eigentümer gewünscht. Wer seinen Wohnraum energieeffizient umrüsten möchte, braucht Planungssicherheit, findet auch Corinna Hammer von der Hausverwaltung Fuhrmann in Gunzenhausen. So habe eine Eigentümergemeinschaft in Vach sich wegen der Kürzung der Förderungen nun gegen eine energetische Sanierung der Dachflächenfenster entschieden.

Gebäude klimafreundlich - also mit geringem Energieverbrauch - zu bauen oder den Bestand umzurüsten, ist ein wichtiger Baustein für eine Energiewende. Wenn diese im Gebäudebereich gelingen soll, gibt es auf allen Ebenen noch vieles nachzubessern.