Föhn sorgt für extremen Temperatur-Kontrast in Bayern

Den einen bringt er Kopfschmerzen, den anderen gute Laune und Energie: Der Föhn hat das Wetter in Bayern an diesem Morgen extrem durcheinander gewirbelt. Zeitweise herrschte ein Temperatur-Unterschied von fast 20 Grad.

Sommerlicher Dezembermorgen im Ammergau

Nördlich von München lagen die Werte um, oder nur wenig über dem Gefrierpunkt. Im Süden sorgte der Föhn am Alpenrand für Temperaturen von 9 bis 18 Grad. So meldete beispielsweise Ingolstadt gegen 8 Uhr minus 1 Grad, zur gleichen Zeit war es in Bad Kohlgrub im Ammergau plus 18 Grad warm - was sogar für einen Sommermonat ein sehr milder Start in den Tag wäre. "Ein Temperaturkontrast, wie er krasser nicht sein könnte", sagt BR-Wetterexperte Sachweh. "Das ist außerordentlich selten."

Das galt auch für die Landeshauptstadt: In München meldete das Wetteramt in der Dachauer Straße um 7 Uhr, 4 Grad, zur gleichen Zeit registrierte die Wetterstation des Meteorologischen Instituts der Universität in der Theresienstraße 14 Grad. In Lindau am Bodensee wurden sogar 20,3 Grad gemessen.