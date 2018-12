Flutpolderstreit: Auch die Stadt Passau verabschiedet Resolution

Der Stadtrat von Passau befasst sich am Nachmittag mit dem Thema Flutpolder. Das Gremium wird über eine Resolution diskutieren, die dann verabschiedet werden soll. In der Resolution, die im Entwurf dem BR vorliegt, wird besonders kritisiert, dass im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freie Wähler zwei in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Regensburg geplante Donau-Polder gestrichen wurden.

Hochwasserschutz muss gewährleistet werden

Gegenwärtig bestehe der Eindruck, dass die Flutpolder Bertholdsheim und Eltheim/Wörthof wahllos und ohne jegliche fachliche Fundierung aus dem Gesamtkonzept gestrichen werden sollen, obwohl sie Wissenschaftler für geeignet befunden hätten, heißt es in dem Resolutionstext der Stadt Passau. Diese nun aus dem Programm herauszulösen, entbehre jeglicher fachlichen Grundlage.

Würde ein wesentlicher Anteil am Rückhaltevolumen wegfallen, könnte das negative Auswirkungen auf Passau haben. Vor allem weil man nicht verhindern könne, dass ein Donau-Hochwasser mit dem Innhochwasser zusammentreffe. Ziel müsse sein, den Hochwasserschutz auch in extremen Fällen lückenlos zu gewährleisten. Das gehe nur mit einer Gesamtkonzeption und mit Rücksicht auf Unterlieger.

Ähnliche Vorstöße

Mit der Resolution will die Stadt Passau die Staatsregierung zum Festhalten am bisher bestehenden Flutpolderkonzept bewegen. Einen ähnlichen Vorstoß hat bereits die Stadt Deggendorf unternommen, ebenso die Landkreise Passau und Straubing-Bogen.