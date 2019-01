Flutpolderstreit: Aiwanger verteidigt Position

Der Streit um den Bau von Flutpoldern ist auch Thema bei der Winterklausur der Freien Wähler in Straubing. Bereits im Vorfeld hatte Freie-Wähler-Chef und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger betont, dass Flutpolder zum Beispiel in Eltheim und Wörthhof im Landkreis Regensburg keine schnelle Hilfe gegen Hochwasser seien. "Die politische Debatte hat sich derzeit zu sehr am Polder festgebissen und man meint damit die Welt retten zu können", mahnte Aiwanger jetzt erneut.

Verweis auf Kosten

Der Bau würde mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Statt Polder fordert Aiwanger daher einen Baustopp in den von Hochwasser betroffenen Regionen. "Es ist ja nicht so, dass wir auf Fingerschnippen einen Polder irgendwo ins Niemandsland setzen, der nichts kostet. Sondern der vernichtet hunderte Hektar Land und der kostet hunderte Millionen Euro", so Aiwanger am Rande der Winterklausur der Freien Wähler in Straubing. "Das müssen wir abwägen, ob es da nicht sinnvollere, bessere Lösungen gibt."

Dezentrale Lösung favorisiert

Aiwanger und die Freien Wähler machen sich für eine dezentrale Regenrückhaltung und ein modernes Staustufenmanagement stark, und das schon bereits bei Zulieferflüssen wie Inn und Isar. Für Florian Streibl, den Vorsitzenden der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, muss dazu auch Österreich mit in die Verantwortung genommen werden. Wirtschaftsminister Aiwanger wiederholte derweil auch seine Forderung, Baugenehmigungen in den von Hochwasser betroffenen Gebieten genau zu prüfen. Dies würde allerdings nicht bedeuten, dass für die Orte keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr offen seien, entgegnete er Kritikern.

"Man wird hier nicht schwarz-weiß malen können, sondern einen Weg dazwischen wählen. Herr Bernreiter dreht mir hier das Wort im Mund um." Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschaftsminister

Kommunalpolitiker verärgert

Christian Bernreiter (CSU), der Landrat von Deggendorf, hatte Aiwanger für dessen Forderung nach einem Baustopp kritisiert. Der Minister denke wohl, dass überall blind gebaut werde. Bernreiter spricht weiter "von einer Unkenntnis der Faktenlage beim Vize-Ministerpräsidenten." Neben Bernreiter warnten auch andere Kommunalpolitiker entlang der niederbayerischen Donau vor schweren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, darunter auch Aiwangers Parteifreundin, die Osterhofener Bürgermeisterin Liane Sedlmeier. Unterstützung bekommen die Kritiker von einer Studie im Auftrag des Landesamts für Umweltschutz. Diese besagt: Ohne Flutpolder werde es keinen ausreichenden Hochwasserschutz geben.

Gespräch mit Beteiligten geplant

Aiwanger will nun alle Beteiligten im Flutpolderstreit an einen Tisch zusammenbringen. "Es bringt nichts, wenn der Deggendorfer über den Regensburger schimpft und umgekehrt. Und jeder den Hochwasserschutz aus seiner Sicht bewertet." Bereits im Februar könnte es laut Aiwanger zu einem Treffen kommen.