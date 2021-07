Flutpolder-Studie sorgt für Entsetzen und Jubel

Eine am Montag vom Bayerischen Umweltministerium veröffentlichte Studie schlägt den Bau von insgesamt neun Flutpoldern entlang der bayerischen Donau vor. Aus den betroffenen Regionen kommen höchst unterschiedliche Reaktionen.

Freude in Passau

Auf Wohlwollen stößt die Studie in Niederbayern, wo man vom Bau der Polder am wenigsten betroffen wäre, aber am meisten profitieren würde. Insbesondere Politiker aus dem vom Donauhochwasser stets besonders betroffenen Raum Passau begrüßten die Ergebnisse der Flutpolder-Studie. Passaus Landrat Raimund Kneidinger (CSU) sagte zum BR: "Die Studie ist äußerst erfreulich für die Region." Flutpolder würden mithelfen, die Wassermengen zu reduzieren, die bei Überschwemmungen in die Region Passau fließen. Er hofft auf eine schnelle Umsetzung der Polder-Pläne. Die Starkregenereignisse der letzten Tage hätten gezeigt, dass ständig Hochwassergefahr drohe.

Kritik an Aiwanger

Der Passauer SPD-Landtagsabgeordnete Christian Flisek sprach von einem "guten Tag für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen". Er kritisierte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Es ist gut, dass sich Umweltminister Glauber doch noch gegen die Widerstände von Vizeministerpräsident Aiwanger durchgesetzt hat. Nicht Freunderlwirtschaft und regionale Befindlichkeiten, sondern wissenschaftliche Fakten müssen die Grundlage für die bayerische Hochwasserstrategie sein."

Klage aus der Oberpfalz angekündigt

Der Bürgermeister von Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg, Josef Schütz (CSU), kündigte in einer ersten Reaktion an, juristisch gegen den möglichen Bau eines Flutpolders in Wörthof vorgehen zu wollen. Er sei enttäuscht darüber, dass der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) den dortigen Polder "durch die Hintertüre" durchsetzen wolle. Er hätte erwartet, dass der Umweltminister im Vorfeld in die Region kommt, um Gespräche zur Polder-Problematik zu führen, sagte Schütz.

Landrätin fordert Solidarität

Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) fordert mehr Solidarität bei der Lastenverteilung im Hochwasserschutz und lehnt einen Polder bei Wörthof als "Mammut-Projekt" ab. Die veröffentlichte Studie basiere auf einer rein wasserwirtschaftlichen Untersuchung. Die Effekte eines Flutpolders im Kreis Regensburg würden aber nicht die Belastungen für die Menschen aufwiegen: "Zehn Meter hoch in der Größe des Tegernsees quasi vor der Haustüre, dafür, dass man 60 Kilometer abwärts 26 Zentimeter herausholt. Da stellt sich für uns schon die Frage der Solidarität." Als Alternative müsse vor allem in den dezentralen Schutz gegen Überschwemmungen nach Starkregen investiert werden, so die Landrätin.

Verbitterung auch in Schwaben

Mit Verbitterung reagierte auch Alois Schiegg, der Bürgermeister von Marxheim im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Seine Kommune wäre vom Bau des Polders Bertoldsheim betroffen. "Anscheinend gelten Verträge nichts mehr", sagte Schiegg (parteilos) mit Blick auf den Koalitionsvertrag von 2018, in dem der Flutpolder Bertoldsheim eigentlich schon gestrichen worden war. Schiegg zufolge wäre Marxheim wegen seiner topografischen Lange künftig bei Starkregenereignissen stärker gefährdet, wenn der Polder realisiert werden würde.

Der Bürgermeister von Niederschönenfeld, Stefan Roßkopf, sagte der BR, er habe Verständnis für die Sorgen der Menschen, die an der Donau flussabwärts lebten. Er fürchtet aber einen Anstieg des Grundwassers durch den Flutpolder. Schon jetzt sei der hohe Stand des Grundwassers in einigen Häusern in Niederschönenfeld ein Problem.

Minister verspricht Entschädigung

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hatte am Montag in München eine vertiefte Studie des Landesamtes für Umwelt (LfU) zur Wirksamkeit von Poldern an den besonders umstrittenen Standorten Eltheim und Wörthhof im Landkreis Regensburg sowie Bertoldsheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vorgestellt. Fazit: Die Polder würden entscheidend dazu beitragen, flussabwärts liegende Gebiete auch im Falle von Extrem-Hochwassern zu schützen.

Der Minister warb um Solidarität bei den betroffenen Kommunen und kündigte für die Grundstückseigentümer und Landwirte in den Poldergebieten umfassende Entschädigungen an. So soll es im Fall der Flutung der Polder bei einem Extrem-Hochwasser 100-prozentigen Ersatz für Ernteausfälle oder beschädigte Ackerflächen geben.

Neun Polder an der Donau

Flutpolder sind Rückhaltebecken, die im Fall eines drohenden Hochwassers geflutet werden und so erhebliche Wassermassen aus den Flüssen nehmen. Insgesamt geht es bei der Maßnahme um eine Flutpolder-Kette entlang der Donau mit den – nach der jetzt vorgelegten Studie – neun Standorten Leipheim, Helmeringen, Neugeschüttwörth, Bertoldsheim, Riedensheim, Großmehring, Katzau, Wörthhof-groß und Öberauer Schleife. Diese Kette von Poldern würde der Studie zufolge bei Extrem-Hochwassern rund 120.000 Menschen besser schützen.