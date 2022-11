Flutpolder Großmehring: Streit um den Hochwasserschutz

Das Wasserwirtschaftsamt treibt die Arbeiten am Flutpolder in Großmehring voran: Im Dezember starten die Probebohrungen. 170 Löcher sollen helfen, den Baugrund näher zu erkunden.

Behörde warnt vor Umweltkatastrophe

Martin Mayer, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Ingolstadt, macht deutlich, welche Bedeutung der Polder Großmehring bei einem extremen Hochwasser hat, das größer ausfällt als ein Jahrhunderthochwasser. Das Rückhaltebecken in Großmehring könnte dann den Pegel der Donau um 30 Zentimeter senken. Und das könnten die 30 Zentimeter sein, die vielleicht eine Katastrophe verhindern: "Wir haben donauabwärts, also auf der Südseite der Donau, eine ganze Menge Industrie in Richtung Vohburg. Da gibt es eine Raffinerie. Da gibt es ein großes Kraftwerk", warnt er. "Wenn dieses große Hochwasser kommt und wir es nicht schaffen, über Flutpolder diesen Wasserspiegel in der Donau abzusenken und seien es nur 30 Zentimeter, werden die Deiche überströmt werden. Und es wird nicht nur das geplante Poldergebiet überflutet, sondern es geht runter bis Neustadt und dann stehen die Raffinerie und das Kraftwerk unter Wasser. Dann haben wir eine absolute Umweltkatastrophe, weil wir dann aufschwimmende Tanks haben", so Mayer. "Da möchte ich nicht verantwortlich sein", sagt er.

Streitpunkt Pegelstände

Streitpunkt zwischen der Planungsbehörde und den Poldergegnern bleiben die Pegelstände bei einem extremen Hochwasser. Hier kommen die Poldergegner auf einen Wasserstand, der rund einen Meter höher liegt als der Wert des Wasserwirtschaftsamts. Die Kritiker, zu denen auch der gesamte Gemeinderat von Großmehring zählt, wollen jetzt einen neutralen Gutachter nachmessen lassen.

Wenig Vertrauen in das Wasserwirtschaftsamt

Denn viele Anwohner schenken den Aussagen des Wasserwirtschaftsamts wenig Glauben. Der Grund liegt dafür liegt lange vor Maiers Amtszeit gut drei Jahrzehnte zurück. Damals wurde in Vohburg eine Staustufe gebaut. Seitdem kämpfen manche Ortsteile von Ingolstadt, aber auch Ortsteile von Manching mit dem gestiegenen Grundwasser. Viele Anwohner haben immer wieder Wasser in ihren Kellern.

Verändert der Polder die PFC-Belastung bei Manching?

Aus diesem Grund fürchten vor allem viele Bürger aus Manching den geplanten Polder Großmehring. Sie rechnen damit, dass der Flutpolder Großmehring sich negativ auf den Grundwasserspiegel in Westenhausen, Manching und im Süden Ingolstadts, auswirkt. Dort macht den Bürgern seit vielen Jahren der gesundheitsschädliche Schadstoff PFC zu schaffen, der aus dem Flugplatz Manching gesickert und ins Grundwasser gelangt sind. Die Bedenken der Manchinger artikuliert die Sprecherin der Interessengemeinschaft NO PFAS, Gudrun Lemle: "Seit es in Vohburg die Staustufe gibt, haben viele Bewohner Wasser im Keller", sagt sie. "Dazu kommt das PFC in unserem Grundwasser. Kommt nun der Polder in Großmehring und wird der geflutet, rechnen wir damit, dass auch bei uns das Grundwasser steigt und damit auch PFC in unsere Keller kommen kann."

Behörde erinnert an Versprechen der Staatsregierung

Unterdessen feilt das Wasserwirtschaftsamt noch an Details zum Grundwassermodell. Das soll dann im kommenden Jahr in allen Einzelheiten vorgestellt werden. Schon heute versichert jedoch Behördenleiter Martin Mayer den besorgten Bewohnerinnen und Bewohnern von Manching und Irsching: "Die Keller bleiben definitiv trocken, weil - und da muss ich jetzt Ministerin Ulrike Scharf zitieren, die gesagt hat: Wenn das mit dem Hochwasser nicht funktioniert, wird der Polder nicht gebaut und da - glaube ich - steht die Staatsregierung heute noch dazu."

Behördenleiter Martin Mayer versichert, dass alle Keller trocken bleiben werden. Schließlich gebe es das Versprechen der Staatsregierung, dass der Polder nur gebaut wird, wenn die Grundwasserfrage sauber gelöst ist.

Hochwasserschutzprojekt soll Donauraum schützen

Der Flutpolder Großmehring gehört zu dem umfangreichen Hochwasserschutzprojekt der bayerischen Staatsregierung. Mit einer Reihe von Poldern entlang der Donau sollen Jahrhunderthochwasser kontrollierbarer werden. Der Polder Großmehring hat in der Planung zehn Millionen Kubikmeter Rückhaltevolumen. Die Fläche, die im Ernstfall überflutet würde, umfasst knapp 350 Hektar. Das wäre eine Fläche anderthalb mal so groß wie der Schliersee.

Wasserwirtschaftsamt: Polder frühestens 2035 in Betrieb

An dem Projekt wird bereits seit Januar 2015 gearbeitet. Anfang 2021 wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Seitdem werden die Unterlagen für das Wasserrechtsverfahren erstellt. Bis Ende 2024 sollen alle Unterlagen fertiggestellt sein. Das Wasserwirtschaftsamt nimmt an, dass der Polder frühestens 2035 in Betrieb gehen kann. Die Kosten sollen bei 80 Millionen Euro liegen.