Flutpolder Bertoldsheim: Schäden bei Starkregen befürchtet

“Anscheinend gelten Verträge nichts mehr“, sagt Marxheims Bürgermeister Alois Schiegg. Damit meint er den Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern von 2018. Darin war festgehalten worden, dass der Flutpolder Bertoldsheim an der Donau nicht kommen soll. Das ist seit heute anders: Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) will nun drei Flutpolder, die eigentlich schon vom Tisch waren, doch bauen lassen – unter anderem den in Bertoldsheim. Ein Teil der Überschwemmungsfläche des Polders liegt in Schwaben, in den Gemeinden Niederschönenfeld und Marxheim.

Erst vor vier Wochen gab es heftigen Starkregen Schiegg sagte dem BR, er sei nach wie vor ganz klar gegen den Polder. Der Marxheimer Bürgermeister fürchtet größere Schäden durch Starkregen und begründet das mit der Lage von Marxheim. Direkt hinter Marxheim und dem Ortsteil Schweinspoint geht es von der Donauebene hinauf zu den Ausläufern des fränkischen Jura. Erst vor vier Wochen gab es einen heftigen Starkregen, bei dem das Wasser die Hügel hinab durch Schweinspoint und Marxheim schoss. Sollte es zeitgleich ein Donau-Hochwasser und Starkregen in Marxheim geben, sei der Weg des Wassers versperrt.

Bürgermeister: 30 Häuser wären in Gefahr

Statt wie gewohnt in die Donau zu fließen, würde sich der Starkregen dann auf der Rückseite des Polderdamms stauen, fürchtet Schiegg. 30 Häuser im Unterdorf drohten überflutet zu werden, schätzt der Bürgermeister. Allerdings: Für dieses Szenario müssten ein großes Donauhochwasser, bei dem der Polder geflutet wird, und ein Starkregen in Marxheim zeitlich zusammenfallen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, ist unklar.

Auf der Rückseite des Damms könnte sich Wasser sammeln

Dazu käme das sogenannte Druckwasser, also Wasser, dass sich bei einer Flut durch den kiesigen Untergrund unter dem Damm hindurchdrücke. Das fließe momentan Richtung Bertoldsheim ab. Sollte es den Polder geben, wäre auch hier der Damm im Weg, glaubt Bürgermeister Schiegg.

Bürgerinitiative: Erschrocken, überrascht, entsetzt

Robert Studer von der Bürgerinitiative Bertoldsheim-Marxheim, die seit Jahren gegen den Polder kämpft, sagte dem BR, er sei erschrocken, überrascht und entsetzt. Der Fall zeige, wie wenig Worte aus der Politik in München Bestand hätten. In der Region tue man bereits überdurchschnittlich viel für den Hochwasserschutz.

Umweltministerium: Keine Gefahr durch Schwermetalle für Felder

Die Bürgerinitiative gegen den Flutpolder verweist zusätzlich auf Naturschutzflächen und die Felder der Landwirtschaft, die in dem Polder liegen und vom Wasser bedroht seien. Bauern fürchten schon länger, dass ihre Felder durch Hochwasser mit Schwermetallen und Öl aus Heizungsanlagen belastet werden. Diese Sorge sei aber unbegründet. Das zumindest sagte der zuständige Abteilungsleiter im Umweltministerium, Prof. Martin Grambow, auf der Pressekonferenz von Minister Glauber. Die Belastung mit Schwermetallen oder mit Öl aus Heizungstanks sei sehr niedrig – weil der Verdünnungseffekt bei Hochwasser sehr groß sei. Das zeige der Blick auf Flächen, die nah an Flüssen liegen und regelmäßig überschwemmt würden. Dort gebe es auch keine nennenswerte Belastung. Außerdem würden den Bauern die Folgeschäden durch die Flutung der Polder zu 100 Prozent ersetzt.

Niederschönenfelds Bürgermeister fürchtet steigendes Grundwasser

Etwas vorsichtiger zur Flutpolder-Diskussion äußerte sich der Bürgermeister von Niederschönenfeld, Stefan Roßkopf. Er sei nicht für den Polder Bertoldsheim, sagte Roßkopf dem BR, er könne aber auch die Sorgen der Menschen entlang der Donau flussabwärts verstehen. Das war auch zentrales Thema bei der Pressekonferenz mit Umweltminister Glauber. Der stellte die Ergebnisse einer neuen Studie vor. Darin wird die Wirkung der Flutpolder beschrieben. So ließe sich der Scheitelpunkt eines Hochwassers in der Donau in Ingolstadt um 20 Zentimeter und in Straubing um 40 Zentimeter senken. Niederschönenfelds Bürgermeister sagte dem BR, ihm fehle aber immer noch ein umfassendes Gesamtkonzept, das auch die Zuflüsse der Donau miteinschließe. Roßkopf fürchtet vor allem steigende Grundwasserpegelstände durch den Flutpolder. Schon jetzt sei der hohe Stand des Grundwassers in einigen Häusern in Niederschönenfeld ein Problem.

Flutpolder wird frühestens 2032 gebaut

Für den Polder Bertoldsheim gibt es Planungen für eine Variante nördlich der Donau und eine südlich der Donau. Beide könnten rund 18 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen. Laut Umweltministerium steht noch nicht fest, ob die Nord- oder Südvariante des Flutpolders gebaut wird. Bei der Nordvariante wäre Marxheim betroffen, bei der Südvariante Niederschönenfeld. Erst in den nächsten Jahren falle eine Entscheidung dazu, sagte ein Sprecher des Ministeriums dem BR. Ohnehin dauert es noch bis zum Baubeginn: Der sei frühestens 2032, das sagte Umweltminister Glauber bei der heutigen Pressekonferenz. Bertoldsheim sei damit der letzte Flutpolder in Bayern, der gebaut werde.