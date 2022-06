Flutpolder an der Donau - Wer hat den Nutzen, wer den Schaden?

Schutz vor Extremhochwasser - das sollen sieben Rückhalteräume entlang der schwäbischen Donau bieten. Die Raumordnungsverfahren laufen, doch vor Ort gibt es Widerstand.

"Hier würde das Wasser sechs Meter hoch gestaut werden“, sagt Norman Brix. Er steht am Ufer der Donau und zeigt auf ein Waldstück, wo in Zukunft ein sogenanntes Auslassbauwerk eines Flutpolders stehen könnte. Der gelernte Ingenieur möchte den Bau des Polders in Leipheim zusammen mit einer Interessensvertretung verhindern. Je nach Variante könnte der Polder 410 oder 450 Hektar groß werden, was in etwa einer Fläche von 600 Fußballfeldern entspricht.

Ein Mammutprojekt, das wertvolle Umwelt zerstören würde, findet Brix: "Wir haben Gutachten, die zeigen, dass hier im Naturwaldreservat Dreiangel gefährdete Vögel, Schmetterlinge und seltene Pflanzen und Pilze wie der Perlhuhn Tintling leben."

Flutkatastrophe 2013 in Deggendorf

Insgesamt sieben Rückhalteräume sind entlang der schwäbischen Donau geplant, neben Leipheim auch bei Helmeringen, Neugeschüttwörth, Zankwert, Tapfheim, Bischofswörth-Christianswörth sowie Donauwörth. Die Projekte zwischen Iller- und Lechmündung sollen gezielt Hochwasserspitzen verringern, um so Katastrophen wie im niederbayerischen Deggendorf zu verhindern.

Im Juni 2013 war dort ein Damm gebrochen - die Donau hatte die Ortsteile Fischerdorf, Natternberg wie auch die Nachbargemeinde Niederalteich regelrecht geflutet. Menschen mussten mit Schlauchbooten evakuiert werden, am Ende blieb für über 200 Häuser im Landkreis Deggendorf nur der Abriss. Der Sachschaden belief sich auf 500 Millionen Euro.

Oberlieger sollen Unterlieger schützen

Thorsten Glauber wirbt deshalb für Solidarität. Die Polder würden donauabwärts liegende Gebiete bei Hochwassern wirkungsvoll schützen, so Bayerns Umweltminister. Er hatte vergangenes Jahr eine Studie des Landesamts für Umwelt vorgestellt, die eine Kette von Flutpoldern an der Donau favorisiert, um insgesamt 120.000 Menschen vor massiven Überschwemmungen zu bewahren. Die Regierung von Schwaben hat nun das Raumordnungsverfahren für diese Projekte im Regierungsbezirk eingeleitet.

Poldergegner wollen Deiche

Die Besonderheit des Flutpolders bei Leipheim – er soll nur bei extremem Hochwasser zum Einsatz kommen, das im Schnitt seltener als alle hundert Jahre auftritt. "Wir planen hier zusätzlich noch mit einem Klimaänderungsfaktor von 15 Prozent", erklärt Reinhard Löffler vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth.

Die Interessensvertretung würde sich hingegen mehr Grundschutz für "gewöhnlichere" Hochwasser wünschen, etwa in Form von Deichen oder Mauern. "Außerdem drückt von der Schwäbischen Alb schon in trockeneren Zeiten viel Wasser in Richtung Leipheim, deshalb bezweifeln wir, dass hier der richtige Standort ist", sagt Brix´ Mitstreiter Gerhard Mücke. Seiner Ansicht nach sollte die Politik schon früher beim Hochwasser ansetzen, nämlich bei den Gewässern, die in die Donau münden.

Angesprochen auf den Aspekt der Solidarität, verweist Mücke auf das Trinkwasserschutzgebiet der Stadt Leipheim, welches sich mit dem geplanten Polder überschneide: "Ich kann nicht für die einen schützenswerte Maßnahmen planen und die anderen damit belasten."

Veränderte Flora und Fauna

Teile des geplanten Polders in Leipheim sollen hin und wieder "ökologisch geflutet" werden, damit sich Tier- und Pflanzenwelt langsam auf die Nässe einstellen können. Das soll die Natur widerstandsfähig für eine mögliche große Flutung machen - auch dadurch, dass alte Pflanzen absterben und sich neue ansiedeln.

"Hier liegen Fischweiher und Baggerseen, die kann man natürlich weiterhin nutzen wie auch den Wald bewirtschaften", erklärt Löffler vom Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth. Er hat vor sich auf dem Tisch eine Karte aufgeklappt, auf der die geplanten Standorte für die Polder verzeichnet sind: "Sollte der Einsatzfall tatsächlich einmal kommen, dann wird das, was dann vielleicht zerstört wird, auch entsprechend entschädigt".

Die jetzigen Standorte an der Donau seien nicht willkürlich ausgewählt worden, sondern hätten sich in einem zweistufigen Verfahren herauskristallisiert. "Hier sind am wenigsten Beeinträchtigungen für Mensch, Natur und Umwelt zu erwarten", sagt Löffler. Das mögliche Schadenspotential durch eine extreme Überschwemmung ohne große Polder an der Donau beziffert er auf bis zu drei Milliarden Euro.

Sorge ums Grundwasser

Poldergegner Brix befürchtet allerdings Probleme beim Grundwasserspiegel. Der sei in der Gegend jetzt schon hoch und könnte weiter steigen, mit negativen Konsequenzen für ein nahes Gewerbegebiet, aber möglicherweise auch für die Keller von Privathäusern. "Weil der Boden um Leipheim sehr kieshaltig ist, wird das Wasser nicht komplett an Ort und Stelle bleiben", prognostiziert Brix.

Reinhard Löffler vom Wasserwirtschaftsamt hingegen versichert, dass man Veränderungen beim Grundwasser durch ein Netz von Messstationen im Blick behalte: "Unsere damalige Umweltministerin hat das klipp und klar gesagt: Sollten wir den Grundwasseranstieg durch unsere Maßnahmen nicht in den Griff bekommen, dann wird der Polder hier auch nicht weiter geplant.“

Planungen öffentlich einsehbar

Die Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Gemeinden können sich nun selbst ein Bild machen. In den Rathäusern liegen die Planungsunterlagen für die Rückhaltebecken seit kurzem aus, sie sind auch online bei der Regierung von Schwaben einsehbar. Die Argumente der Bevölkerung finden über die Kommunen Eingang in eine Bewertung des Raumordnungsverfahrens, wie auch die Stellungsnahmen von Behörden und Verbänden. Eine Entscheidung und Genehmigung wird dann im Planfeststellungsverfahren getroffen.