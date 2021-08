Flutopfer: Großer Andrang auf Gratis-Urlaubsangebot im Allgäu

Die Allgäuer Hoteliers werden nach ihrem kostenlosen Urlaubs-Angebot für Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands mit Anfragen "regelrecht überrannt". Das sagte der Füssener Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier dem BR. Nun sei es eine organisatorische Herausforderung, die Urlaubsgutscheine möglichst gerecht an besonders betroffene Familien zu verteilen. Denn es gebe mehr Anfragen, als man bedienen könne.

Viele Kontakte nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz

Man stehe dafür bereits in Kontakt mit den Kommunen vor Ort in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zunächst hatte Hotelier Georg Kössel vom Burghotel Bären in Eisenberg im Ostallgäu die Idee, Familien aus den Hochwassergebieten Gutscheine für kostenlose Erholungsaufenthalte zu schenken. Den Anstoß dazu haben auch viele private Kontakte gegeben, die er in die betroffene Region habe, sagte Kössel dem BR. Die kommunale Tourismusgesellschaft Füssen Tourismus und Marketing hat die Aktion unterstützt, worauf viele weitere Hoteliers aus dem Allgäu Interesse an dem Hilfsangebot gezeigt und ihre Beteiligung erklärt hätten, etwa aus Füssen, Pfronten, Roßhaupten und Kempten.

Alles gratis: Bergbahn, Minigolf und ein Gläschen Sekt

Die Tegelbergbahn will den Gästen zudem kostenlose Bergfahrten spendieren, eine Minigolfanlage kostenlosen Eintritt gewähren. Eine Sektkellerei aus Würzburg hat sich laut Tourismusdirektor Fredlmeier bereit erklärt, den Urlaubern aus den Flutgebieten einen Begrüßungsschluck zu spendieren. Die ersten Gäste sollen nach den Sommerferien empfangen werden. Die Gutscheine könnten laut den Organisatoren aber auch noch im nächsten Jahr eingelöst werden.

"Hier ist Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!