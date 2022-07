Flutkatastrophen: Zivilschützer warnt vor Wiederbesiedlung

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) fordert eine regional besser angepasste Ausrüstung für Katastrophenfälle im Freistaat. Starkregen- und Hochwasserereignisse haben im Juli 2021 kurz vor der Katastrophe im Ahrtal auch Teile Bayerns schwer getroffen. Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralph Tiesler, fordert unterdessen mehr Nachbarschaftshilfe und warnt davor, dass manche Flächen aufgrund des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetterkatastrophen und Flutkatastrophen nicht weiter besiedelt werden sollten.

BRK: Allradfahrzeuge im Flachland, statt im alpinen Bereich

Bisher werde Geld zum Beispiel für neue Fahrzeuge auf Ebene des Bundes oder Landes investiert und möglichst gleichmäßig und gerecht verteilt, sagte BRK-Präsidentin Angelika Schorer der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Das hat dann beispielsweise zur Folge, dass in nicht-alpinen Bereichen Allradfahrzeuge vorgehalten werden, aber im alpinen Bereich diese dann wiederum fehlen."

Bei der Ausrüstung für Katastrophenfälle müssten regionale Faktoren deshalb eine größere Rolle spielen, sagte Schorer. Wichtig sei zum Beispiel auch, ob es in der Region Chemie-Betriebe, Flughäfen oder besonders großen Andrang durch Touristen gebe. Entsprechend müssten die Schutzziele und die jeweiligen Ausrüstungen angepasst werden.

Rotes Kreuz appelliert: In zentrale Lager investieren

Auch auf Ebene des Freistaats sieht BRK-Präsidentin Schorer Verbesserungsbedarf: Es müsse dringend wieder mehr in zentrale Lager investiert werden. Diese seien nach dem Ende des Kalten Krieges immer weiter reduziert worden. Das Bayerische Rote Kreuz habe daher während der Corona-Pandemie nach anfänglichen Engpässen bei Masken und Handschuhen ein Zentrallager für seine Kreisverbände aufgebaut.

"Bestimmte Flächen in Deutschland nicht mehr besiedelbar"

Vor dem Hintergrund der sich jährenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hält der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, bestimmte Flächen in Deutschland wegen extremer Wetterereignisse nicht mehr für besiedelbar. "Als Bevölkerungsschützer sage ich, dass manche Flächen aufgrund des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetterkatastrophen und Flutkatastrophen nicht wiederbesiedelt werden sollten. Auch an den Küsten stellt sich diese Frage", sagte Tiesler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es gebe keinen Ort oder Landstrich in Deutschland, bei dem nicht genau hingeguckt werden müsse.

Wegen Corona-Pandemie, Klimawandel und Ukraine-Krieg plädierte Tiesler für ein neues Krisenbewusstsein in der Bevölkerung.

"Der Krisenmodus muss jetzt zum allgemeinen Bewusstsein dazugehören, wir müssen lernen, dass die Krise zum Alltag gehört." Ralph Tiesler, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Tiesler plädierte zudem für mehr Nachbarschaftshilfe: "Am besten ist, wenn man sich nicht nur um sich selbst sorgt, sondern auch beispielsweise Nachbarn helfen kann." Die ersten am Unfallort seien meist nicht die Rettungskräfte, sondern zum Beispiel die Nachbarn.

Bevölkerungsschützer für mehr Nachbarschaftshilfe

Die Hilfsbereitschaft im Ahrtal gelte als gutes Beispiel. "Wir brauchen diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft", sagte Tiesler, der selbst in der Nähe der betroffenen Region lebt. Vor einem Jahr richteten verheerende Unwetter am 14. und 15. Juli große Zerstörungen an, in Deutschland vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Tausende Häuser und weite Teile der Infrastruktur wurden zerstört und beschädigt, mehr als 180 Menschen starben.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich am Mittwoch in Berlin anlässlich des Jahrestages der Flutkatastrophe zum Bevölkerungsschutz äußern.

Mit Material von dpa und KNA.