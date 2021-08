04.08.2021, 05:53 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Flutkatastrophe in NRW: Bürokratie bremst bayerische Helfer aus

Die Luftrettungsspezialisten der Wasserwacht Bayern üben Kritik an der Organisation bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Die Wasserwachtler boten Hilfe an – zum Einsatz kamen sie nur zum Teil: wegen nicht genehmigter Hubschrauber.