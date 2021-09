Flutkatastrophe im Ahrtal: Volkach ehrt Feuerwehr-Helfer

Straßen wurden überflutet, Brücken wurden weggerissen, Häuser standen bis zum Obergeschoss unter Wasser. Etwa zwei Monate ist die Flutkatastrophe im Ahrtal her. Auch aus Unterfranken machten sich Freiwillige auf den Weg, um zu helfen: So schickte etwa die Feuerwehr Volkach ein Team samt Fahrzeugen ins Flutgebiet. Die Feuerwehrkräfte packten dort 17 Tage lang mit an. Am Mittwochabend organisiert die Stadt Volkach am Marktplatz einen Empfang für die ehrenamtlichen Helfer. Moritz Hornung, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Volkach zeigt sich erfreut über die Anerkennung von Seiten der Stadt: "Das ist ein schöner Abschluss dieses echt kräftezehrenden und zeitintensiven Einsatzes dort im Ahrtal. Es ist eine runde Geschichte für uns Helfer."

Ablösung alle fünf Tage

Aufgabe der Volkacher Feuerwehrkräfte im Ahrtal war es vor allem, Öltanks in den Trümmerfeldern zu bergen und das Öl-Wasser-Gemisch aus den Tanks und Kellern abzupumpen. "Alle fünf Tage haben wir unsere Mannschaft gewechselt, weil irgendwann natürlich auch mal psychisch als auch physisch die Kräfte am Ende (waren)", erklärte er und fuhr fort: "Wir waren den ganzen Tag in Schutzanzügen mit FFP3-Masken in diesen engen Kellerräumen zugange. Immer durch diese Trümmerfelder zu klettern, das war sehr anstrengend."

Betroffene für jede Hilfe dankbar

Die Feuerwehrleute aus Volkach haben sich vor Ort aber auch um die Menschen gekümmert. Es herrscht "großes Leid, das kann man gar nicht in Worte fassen", so Moritz Hornung zu BR24: "Die Menschen dort brauchen jemanden zum Reden. Deshalb haben wir uns auch die Zeit genommen, ihnen zuzuhören." Gleichzeitig sei die Dankbarkeit der Flutopfer enorm gewesen. Man habe nur wenig helfen können, "dennoch hat man doch das Gefühl, dass man den Leuten doch eine kleine Last wenigstens von den Schultern genommen hat."

Vereinzelt bestehe auch weiterhin Kontakt zu den Menschen im Ahrtal, "zu Anwohnern und auch örtlichen Einsatzkräften", so Hornung. Es gebe noch viel zu tun: "Es wird, denke ich, noch Jahre andauern, bis man dort wieder vernünftig leben kann."