Fluthilfe für Betroffene: Bürger aus Fischerdorf leiden mit

Fischerdorf: Attraktiv für Familien und Studenten

Generell erinnert in Fischerdorf kaum mehr etwas an die Flutkatastrophe vor acht Jahren. Die Bürger packten gemeinsam an, gestalteten ihren Ortsteil neu: Mit einem Vereinsheim, einer Moschee und einem Kindergarten, der erst vor drei Jahren eingeweiht wurde. Studentenwohnheime und Neubaugebiete entstehen - Fischerdorf ist attraktiv geworden: Seit der Flut kamen 200 neue Einwohner dazu. Günther Pammer, der zweite Bürgermeister der Stadt Deggendorf, ist stolz:

"Viele Firmen haben nicht das Handtuch geworfen, die draußen überschwemmt wurden und viel verloren haben - es sind fast alle Gewerbebetriebe erhalten geblieben. Wenn man rausschaut, ist Fischerdorf ein wunderbarer Stadtteil geworden. Aber in der Bevölkerung ist immer noch das Hochwasser in den Köpfen. Ich habe mit vielen Fischerdorfen gesprochen, die mir erklärt haben: Wenn wieder ein Starkregenereignis ist, haben sie wieder Angst. Aber sie müssen keine Angst haben, weil inzwischen ist der Hochwasserschutz ja gewährleistet." Günther Pammer, zweiter Bürgermeister der Stadt Deggendorf

Hochwasserschutz wird in ganz Niederbayern ausgebaut

Der Hochwasserschutz wurde nach der Flut rasch angegangen. Mittlerweile wird er in ganz Niederbayern entlang der Donau gebaut, um so eine Katastrophe wie 2013 zu vermeiden: ein Grund, warum die Fischerdorfer in ihrer Heimat bleiben.

Nach Hochwasser: Zweite Chance nutzen

Die Flut von damals sieht Karin Lang mittlerweile als eine zweite Chance an und will anderen Flutopfern Mut machen: "Man darf sich nicht gehen lassen und muss weitermachen. Man muss sich weiter entwickeln. Man wird stärker und sieht, was man schafft." Nach dem Hochwasser hat sich Lang ihren Traum erfüllt und eine Heilpraktiker-Ausbildung absolviert. Mittlerweile hat sie in ihrem neuen Haus eine eigene Praxis und beginnt nochmal neu - in der alten Heimat.

Zum Artikel: Welche Rolle der Klimawandel bei der Flutkatastrophe spielte

Flutopfer helfen Flutopfern

Seit dem Wiederaufbau hat Familie Lang einen persönlich erstellten Notfall-Plan für ein weiteres Hochwasser parat: Zuerst wird der Kater gerettet, dann die Couch in den ersten Stock getragen, dann bringen sie sich selbst in Sicherheit. Mit der eigenen Betroffenheit in Fischerdorf wuchs auch das Mitgefühl für andere Flutopfer. Für die Betroffenen in Ahrweiler haben die Bürger in Fischerdorf Spenden gesammelt.

Das Deggendorfer Landratsamt geht davon aus, dass die Flutkatastrophe in Fischerdorf von 2013 einen Schaden von rund 500 Millionen Euro verursacht hat.