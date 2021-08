Fluthilfe-Etat: Bernreiter plädiert für Elementarversicherung

Schaden lag in Fischerdorf bei 500 Millionen Euro

Die Katastrophe von Fischerdorf hat damals einen Schaden von rund 500 Millionen Euro verursacht, so Bernreiter. Die Menschen hier werden die Bilder von damals nie wieder vergessen, wie sie selbst sagen. Sie waren damals auf die staatliche Hilfe und auf Spenden angewiesen. Die Betroffenen in Fischerdorf haben angepackt und ihren Ortsteil weiterentwickelt: Durch den Wiederaufbau entstand ein neues Dorfzentrum mit einem neuen Vereinsheim, einem neuen Kindergarten und einer Moschee. Zudem finden sich jetzt zwei neue Studentenwohnheime in Fischerdorf, sowie ein neues Baugebiet mit 36 Bauparzellen.

Donauausbau gegen eine erneute Flutkatastrophe

Heute erinnert in Fischerdorf kaum mehr etwas an die Flutkatastrophe. Der Hochwasserschutz rund um Fischerdorf wurde rasch angegangen, die Donau wird mittlerweile in ganz Niederbayern ausgebaut. 75 bis 80 Prozent der Schäden sind in den ersten eineinhalb Jahren abgewickelt worden, so Bernreiter. Dennoch gibt es acht Jahre nach dem Hochwasser immer noch drei Fälle, die nicht abschließend bearbeitet sind - teils auch Streitfälle mit Versicherungen, die den Fortschritt verzögern und sogar bis zum Verwaltungsgericht reichen.