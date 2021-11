Fluthilfe Ahrtal: Fränkische Landwirte spenden Brennholz

Am Maschinenring in Ansbach geht es hoch her: Ein Landwirt läd gerade seinen ganzen Hänger voll Holz ab, hinter ihm hievt ein Gabelstapler die fertig gepackten Big Bags in den Sattelschlepper, ein Radlader schiebt das Scheitholz auf dem riesigen Haufen zusammen, damit es die Schaufel greifen kann. Zwei Lkw sollen am nächsten Morgen ins Ahrtal starten, beladen mit 130 Festmeter Brennholz.

Ölheizungen sind kaputt – Holzöfen funktionieren

Seit sechs Wochen gehen am Maschinenring Ansbach die Holzspenden ein: Stammholz, Meterware, Scheitholz. Einige Tage stand sogar ein Trocknungscontainer am Betriebshof, denn die Menschen im Ahrtal brauchen trockenes, ofenfertiges Holz: Ihre Ölheizungen sind kaputt – Holzöfen dagegen lassen sich schnell aufbauen. Und so nehmen die Ansbacher diesmal auch 23 Öfen mit ins Ahrtal.

10.000 Euro Spende vom Maschinenring Ansbach

Die Idee zu der Aktion kam bei einem Besuch im Katastrophengebiet: Am Tag der offenen Tür hatte der Maschinenring eine Tombola gemacht, um Geld zu sammeln für die Winzer im Ahrtal. 10.000 Euro kamen zusammen. Aber als die Franken dieses Geld persönlich ins Ahrtal brachten, sahen sie das ganze Ausmaß der Katastrophe: "Wir waren schockiert, wie das da ausgeschaut hat“, sagt Landwirt Martin Wißmüller, "deswegen haben wir gesagt, wir müssen da helfen.“