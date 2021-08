Flut in der Höllentalklamm: Suche nach Vermissten fortgesetzt

Nach einer Flutwelle in der Höllentalklamm im Landkreis Garmisch-Partenkirchen suchen Polizei und Rettungskräfte seit dem frühen Morgen weiter nach zwei als vermisst geltenden, bisher unbekannten Personen. Ein Unwetter mit Starkregen hatte am Montagnachmittag in der Höllentalklamm in Garmisch-Partenkirchen eine Flutwelle ausgelöst.

Laut Augenzeugen seien zwei Menschen auf einem Holzsteg gestanden, der von den Wassermassen mitgerissen worden sei, so die Polizei. Christian Langenmaier, Einsatzleiter der Polizei in Garmisch-Partenkirchen, sagte am Montagabend: "Wir hoffen natürlich, die Personen noch lebend zu finden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht hoch einzuschätzen."

Über die Vermissten ist nichts bekannt

Stefan Sonntag von der Polizei-Pressestelle Oberbayern Süd in Rosenheim sagte am Dienstagmorgen, es gebe noch keine neuen Erkenntnisse zu den mutmaßlich Abgestürzten. Es seien bisher auch noch keine Vermisstenmeldungen eingegangen. Die Polizei überprüft in Grainau und in der Umgebung die Gästelisten in den Hotels und Pensionen, um zu klären, ob dort Menschen vermisst werden.

Gefährlicher Großeinsatz

Bei dem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften wurden am Montagabend acht Personen aus der Klamm gerettet. Bergwacht und Wasserwacht begleiteten sie ins Tal, wo sie vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sie waren unterkühlt und durchnässt, aber weitgehend unverletzt und mussten nicht ins Krankenhaus.

Insgesamt waren am Montag 165 Rettungskräfte der Bergwacht, der Wasserwacht, des Roten Kreuzes, der Polizei sowie 4 Hubschrauber im Einsatz, darunter auch speziell ausgebildete Canyon-Retter der Bergwacht.

Die Suche geht weiter

Die groß angelegte Suche soll gegen 12 Uhr wieder aufgenommen werden, doch schon jetzt seien einzelne Einsatzkräfte in der Klamm unterwegs, so ein Polizeisprecher.

Auf Brücken unterhalb der Klamm werde derweil nach Hinweisen wie Kleidungsstücken Ausschau gehalten. Ein Dutzend auf Canyon-Rettung spezialisierte Helfer von Polizei und Bergwacht stünden für die Suche bereit.

Touristenattraktion bleibt gesperrt

Die touristisch erschlossene Höllentalklamm nahe Grainau – ein tiefer und enger Einschnitt im Muschelkalk – bildet auf einer Länge von gut einem Kilometer das Ende des Höllentals im Zugspitzmassiv. Die spektakuläre Klamm mit Wasserfällen und steilen Felswänden zieht alljährlich Zehntausende Schaulustige an. Nach der Flutwelle ist der Weg in die Klamm vorerst gesperrt.

Sollten sich die Menschen noch in der Klamm befinden, sei angesichts Zeit und Wetter die Hoffnung gering, sie lebend zu finden. "Dann ist das eine absolut bedrohliche Situation. Aber wir lassen nichts unversucht", sagte ein Polizeisprecher.