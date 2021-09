Flut an Katzen in Tierheimen - auch Hunde vermehrt abgegeben

Das Tierheim Hamlar kann sich vor Katzen nicht mehr retten. Erst kürzlich wurden 28 Katzen dort abgeben - und es sei noch lange kein Ende in Sicht, klagt Tierheim-Mitarbeiterin Sonja Hoffmeister. Ehrenamtliche der "Initiative Glückspfoten" hatten an einem verlassenen Haus in der Nähe der Donauwörther Baywa diese Katzen aufgespürt. Dort habe eine Frau gewohnt, die die nicht kastrierten oder sterilisierten Katzen gefüttert habe. Doch diese sei offenbar jetzt weggezogen, die Katzen aber noch da. Sie befänden sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand.

Problem: Viele Katzen weder sterilisiert noch kastriert

Außerdem habe sie bereits vergangene Woche einer privaten Initiative aus der Nähe von Monheim zugesagt, Katzen aufzunehmen, sagt Sonja Hoffmeister. Dort habe man einen Bauern mit großer Überredungskunst überzeugt, seine sich stark vermehrenden Katzen abzugeben und kastrieren zu lassen. Hier gehe es um mindestens 26 Katzen.

Hohe Tierarztrechnungen für kranke Katzen

Sie bekomme schon Angstzustände, wenn sie an die Tierarztrechnung denke. Vor allem die kleinen Katzen brauchten eine teure Augensalbe, außerdem ein Serum, um das Immunsystem wieder aufzubauen. Auf ihren Aufruf auf Facebook hin haben sich bereits einige Menschen gemeldet, die Futter spenden möchten. Das Tierheim brauche aber dringend auch Geldspenden. Es platze aus allen Nähten, man könne keine Tiere mehr aufnehmen, sagt Hoffmeister.

"Extrem viele" Katzenbabies im Tierheim Kempten

Die Katzenschwemme im Tierheim in Hamlar ist keine Ausnahme: Im Tierheim in Kempten etwa sind derzeit 30 Katzenbabys, das sei extrem viel, sagt eine Mitarbeiterin. Die Tiere seien alle im Laufe der vergangenen Wochen abgegeben worden. Einige könnten jetzt auch schon vermittelt werden. Ungewöhnlich sei, dass das Tierheim auf einen Schlag auch noch sechs Kaninchen bekommen habe.

Tierheim Nördlingen: Viele Hunde abgegeben

Im Tierheim in Nördlingen hat sich die Lage bei den Katzen innerhalb der vergangenen zwei Wochen entspannt: Bis dahin hätten sie 65 Katzen gehabt, nach einem Pressebericht seien die jedoch vermittelt worden, sagt Tierheimleiterin Manu Kaußen. Allerdings warten etwa 25 weitere noch in der Quarantäne, die danach auch abzugeben sind.

Schwierig sei es bei den Hunden, sagt Kaußen: Viele der abgegebenen Hunde seien etwa eineinhalb Jahre alt. Die Besitzer haben sich diese als Welpen angeschafft, wohl, weil sie wegen Corona mehr Zeit hatten, vermutet sie. Die Hunde seien aber oft nicht gut erzogen, kämen dann mit eineinhalb Jahren in die Pubertät - und die Besitzer kämen nicht mehr mit ihnen zurecht und gäben sie ab.

Corona-Nachwirkungen im Tierheim Augsburg

Die Auswirkungen von Corona spürt man auch im Tierheim der Stadt Augsburg: Während der Katzenbestand in der zweiten und dritten Coronawelle merklich auf nur etwa 15 Katzen gesunken sei und damit so wenig Katzen da waren wie die vergangenen zehn Jahre nicht, würden jetzt wieder vermehrt Katzen abgegeben. Auch, dass es seit Corona mehr Hunde gebe, merke man: Es gebe mehr Beschwerden und Streitigkeiten wegen Hunden in der Stadt, berichtet eine Tierheim-Mitarbeiterin.

Mehr verhaltensauffällige und bissige Hunde

Auch der Ulmer Tierheimleiter Ralf Pessmann beobachtet, dass generell mehr verhaltensauffällige und bissige Hunde abgegeben werden. Er hat deshalb das Projekt "Zweite Chance" gestartet: Der ausgebildete Tiertrainer versucht, diese Hunde zu erziehen, damit sie wieder vermittelbar werden. Damit dies noch in mehr Tierheimen möglich ist, müssten die Mitarbeiter teilweise besser ausgebildet werden, sagt Pessmann. Deshalb will er das Projekt auf andere Tierheime in Bayern ausweiten.