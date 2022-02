Flussperlmuschel gerettet: Umwelt-Medaille für Dětmar Jäger

Die Flussperlmuschel ist eine stark vom Aussterben bedrohte Tierart. Dass sie in der deutsch-tschechischen Grenzregion bei Hof überleben konnte, dafür hat sich Dětmar Jäger aus Asch in Tschechien seit Jahrzehnten eingesetzt. Der 85-Jährige wurde am Freitag mit der "Bayerischen Staatsmedaille für herausragende Verdienste um die Umwelt" geehrt. Es ist die höchste Umwelt-Auszeichnung des Freistaats Bayern.

Dětmar Jäger Pionier des grenzüberschreitenden Naturschutzes

Ohne sein ehrenamtliches Engagement sei der Erhalt von Bayerns wichtigsten Flussperlmuschel-Beständen undenkbar gewesen, betonte Hofs Landrat OIiver Bär (CSU) bei der Preisverleihung: "Sie sind Pionier und Motor der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Arten-, Gewässer- und Naturschutz." Bär überreichte die Auszeichnung in Vertretung von Umweltminister Thorsten Glauber (FW).

Für das Überleben der Flussperlmuschel eingesetzt

Bei der Feierstunde im Landratsamt würdigten auch Flussperlmuschel-Experten aus den Umweltministerien von Bayern und Tschechien, von der Technischen Universität (TU) München und dem Bund Naturschutz den Einsatz Jägers. Schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs habe er sich als einer der ersten grenzüberschreitend für das Überleben der Flussperlmuschel eingesetzt, die vom Aussterben bedroht ist.

Flussperlmuschel überlebt nur in intaktem Ökosystem

Die bayerisch-tschechisch-sächsische Grenzregion trägt nach Auskunft von Professor Jürgen Geist von der TU München eine besondere Verantwortung für diese vom Aussterben bedrohte Tierart. Diese Muschel sei ein wichtiger Indikator für ein intaktes Ökosystem. Im Dreiländereck im Landkreis Hof leben die letzten größeren Restbestände Mitteleuropas. Aktuell sind es laut Bund Naturschutz (BN) noch knapp 30.000 Muscheln, in den 1950er Jahren tummelten sich in den kleinen Bächen in der Grenzregion noch mehreren Millionen.

Jäger ist Wegbereiter der Aufzuchtstation in Regnitzlosau

Der tschechische Naturschützer Dětmar Jäger gilt durch seinen Einsatz auch als einer der Wegbereiter für die größte deutsche Aufzuchtstation von Flussperlmuscheln, die die BN-Kreisgruppe Hof seit einigen Jahren in der Huschermühle bei Regnitzlosau im Landkreis Hof betreibt.

Seit rund 30 Jahren ziehen Wasserwirtschaftsamt Hof, Naturschutzbehörden, Bund Naturschutz Hof und die TU München mit Naturschützern und Behörden an einem Strang. Mit Projekten und mit bislang rund 10 Millionen Euro Fördergeldern wurde unter anderem die Wasserqualität erheblich verbessert. Die Flussperlmuschel, die weltweit eine der ältesten Tierarten ist, wächst nur sehr langsam und braucht die Bachforelle als Wirtstier.