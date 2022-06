Flussperlmuschel als Krapfen und Briefmarken-Rarität

Der Bund Naturschutz (BN) in Hof zieht eine positive Zwischenbilanz zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Flussperlmuschel. Im Dreiländereck im Landkreis Hof sind die letzten größeren Muschelbestände Mitteleuropas zu finden.

Aufzuchtstation sorgt für Nachwuchs bei Flussperlmuscheln

"Man merkt, dass unsere Bemühungen langsam greifen", so BN-Geschäftsführer Wolfgang Degelmann im BR-Gespräch. Gefeiert wird das am Freitag ab 10 Uhr mit einem kleinen Fest direkt am Dreiländereck bei Prex im Landkreis Hof. Dort gibt es unter anderem Krapfen in Muschelform und Sonderbriefmarken.

In der Nähe des Dreiländerecks betreibt der Bund Naturschutz mit Unterstützung von Bund und EU die Aufzuchtstation "Huschermühle". Durch die Station sei der "große Wurf" gelungen, um für Nachwuchs von einer der ältesten Tierarten weltweit zu sorgen, so Degelmann. Außerdem habe die Umstellung auf extensive Landwirtschaft die Wasserqualität in den Bächen in der deutsch-tschechischen Grenzregion verbessert.

Sonderbriefmarke der Flussperlmuschel seit 2002

Zum Schutz der uralten Muschel, die auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten steht, haben Deutschland und Tschechische Republik vor genau 20 Jahren – am 10. Juni 2002 – gemeinsam eine Sonderbriefmarke herausgegeben. Die Initiative dazu war vom damaligen Hofer BN-Vorsitzenden Udo Benker-Wienands ausgegangen, unterstützt von der damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Petra Ernstberger.

Sie sind heute beim Festakt, ebenso wie Bürgermeister aus dem Landkreis Hof, Sachsen und Tschechien. Außerdem hat der BN noch einige Restbestände der Flussperlmuscheln-Sonderbriefmarken und Ersttagsbriefe von 2002. Sie werden heute versteigert – der Erlös geht an die Aufzuchtstation in der Huschermühle.