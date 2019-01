Flusspegel in Mittelfranken angestiegen

An der Schwarzach in Wendelstein im Landkreis Roth herrscht Meldestufe 3, so der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Im Landkreis Ansbach sind einige Straßen gesperrt. Bei Ruffenhofen ist die Staatsstraße in Richtung Dinkelsbühl betroffen, teilt die Straßenmeisterei auf BR-Anfrage mit. In Thann bei Bechhofen ist die Kreisstraße nicht befahrbar. Dort steht das Wasser mehr als 30 Zentimeter auf der Fahrbahn.

Sperrungen in Nürnberg

In Nürnberg wurden einige Straßenabschnitte gesperrt, weil die Rednitz und die Gründlach über die Ufer getreten sind. Mitarbeiter des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR) sind im Einsatz, um die betroffenen Gebiete zu sichern. Außerdem kontrollieren sie die kleineren Gewässer auf Treibgut, das die Abflüsse verstopfen könnte.