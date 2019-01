Flusspegel in Mittel- und Oberfranken steigen

Regen und Tauwetter haben einzelne Flüsse in Franken anschwellen lassen. Der Weiße Main und die Itz in Oberfranken haben heute Morgen an einzelnen Messstellen die Meldestufe 2 überschritten. Das bedeutet, dass einzelne landwirtschaftliche Flächen überflutet sind und es zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen kann. Bebaute Gebiete sind aber nicht bedroht.

Meldestufe 2 auch in Mittelfranken

Bereits am Sonntagabend (13.01.19) hatten die Altmühl, die Fränkische Rezat, die Tauber und die Wörnitz in Mittelfranken stellenweise die Meldestufe 2 erreicht. Sofern Vorhersagen für einzelne Pegel vorliegen, sollen die Höchststände heute im Lauf des Tages erreicht werden. Danach ist mit einer raschen Entspannung der Lage zu rechnen.