Flusskreuzfahrten: zu viele Touristen für den Weinort Volkach?

Weintouristen, Radfahrer, Wohnmobilisten und Kurzurlauber lieben die Region rund um die Volkacher Mainschleife im Landkreis Kitzingen. Über 100.000 Übernachtungsgäste und 600.000 Tagesgäste hat Volkach pro Jahr.

Hotelschiffe kommen dazu

Dazu boomen Flusskreuzfahrten. Im kommenden Jahr werden die Hotelschiffe erstmals anlegen – das bedeutet über 5.000 zusätzliche Touristen: Wird es nicht langsam zu viel, fragen Einheimische aber auch Geschäftsleute.Inzwischen schieben sich die Touristen gerade an den Wochenenden regelrecht durch die malerische Ortsmitte. Da kann es Anwohnern schon passieren, dass der Besuch absagt und lieber unter der Woche vorbeischaut.

Volkach hat ein Verteilkonzept

Marco Maiberger, der Leiter der Touristinfo, berichtet, dass Volkach im kommenden Jahr zu drei Reedereien mit jeweils zehn Schiffen vertragliche Beziehungen haben wird. So kommen 30 Schiffe zwischen Mai und Oktober zusammen. Jedes Schiff hat maximal 180 Passagiere dabei.

Nach dem Konzept, dass so auch von der Stadt abgesegnet wurde, sollen die Touristen schon am Anleger verteilt werden und vor allem die Region kennenlernen: Manche radeln, andere wandern oder fahren auf einer Panoramatour zu Fotomotiven. Nur zwei Besuchergruppen mit maximal 40 bis 50 Personen kommen demnach in die Stadt, so Maiberger.