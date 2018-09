Flusskreuzfahrten in Franken boomen

Einen Höhepunkt erreichte der Boom um das Jahr 2015, als viele Städte entlang des Mains und des Main-Donau-Kanals zweifache Zuwachsraten bei den Kreuzfahrttouristen verzeichneten. In Würzburg stieg die Zahl auf einen Spitzenwert von 42 Prozent an. Mittlerweile habe das Wachstumstempo zwar nachgelassen, ein langsamer, konstanter Anstieg sei aber weiter zu beobachten, so Hentschel.

Ausbau von Anlegeplätzen

Wegen der hohen Nachfrage hätten mittlerweile auch kleinere Städte wie Volkach angefangen, Anlegeplätze für Hotelschiffe einzurichten. Andere haben ihre Kapazitäten ausgebaut. Nürnberg und Würzburg haben mittlerweile je zehn Anlegestellen, wobei Nürnberg wegen seines Flughafens vor allem von ausländischen Touristen gerne als Start- oder Zielpunkt für eine Flusskreuzfahrt genutzt wird. Auch Bamberg oder Rothenburg ob der Tauber seien ein beliebtes Ziel für einen Tagesausflug.

Dreimal so viele Schiffe in Würzburg

Flusskreuzfahrten spielen für den Frankentourismus eine große Rolle. Deutlich zu erkennen am Beispiel Würzburg, dem „Platzhirsch“. Laut Würzburger Tourismusdirektor Björn Rudek legten 2007 hier 345 Hotelschiffe an. Zehn Jahre später, 2017, waren es mit 1070 schon mehr als dreimal so viele. Bei durchschnittlich 140 Passagieren pro Schiff kamen letztes Jahr also rund 150.000 Kreuzfahrttouristen in die Stadt.

Ein Faktor, mit dem die Region neben Kultur und Historie besonders punkten kann, ist laut Rudek der Frankenwein. Deswegen haben sich Netzwerke zwischen Anbietern und heimischen Akteuren wie Winzern und Gästeführern ausgebildet, um die neue Gästegruppe zu bedienen.

Klientel ist international und immer jünger

Die Kreuzfahrtpassagiere kommt seit einigen Jahren auch verstärkt aus Nordamerika. Für Amerikaner, die ein möglichst intensives und authentisches Erlebnis suchen, sind diese Flusskreuzfahrten offenbar wie geschaffen.

Noch sind es überwiegend ältere Menschen, die gerne im Luxus-Kreuzer über den Main fahren. Laut Björn Rudek entdeckt nach und nach aber auch eine jüngere Klientel die Flusskreuzfahrten für sich: die sogenannten Millenials, die ab den späten 70er und frühen 80er Jahren geboren wurden. Die Touristiker werben nun gezielt dort, so diese Reisewilligen sich informieren, nämlich auf einschlägigen Plattformen und in den sozialen Netzwerken.